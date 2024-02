Heidelberg. (au) In der Schlossweinstube duftet es derzeit nach fernen Ländern. Den Reichtum schmackhafter Aromen hat Martin Scharff komprimiert ins Schloss geholt. Mit 3-Gang oder 5-Gänge-starken Menüs heißt es für Gäste der Schlossweinstube ab sofort und noch bis Ende März auf Sinnesreise zu gehen. Ob Chili, Wacholder, Curry oder Vanille – die Kunst des richtigen Würzens – ist eine, die der Spitzenkoch bestens beherrscht. Als kulinarischer Globetrotter, der schon fast alle Küchen dieser Welt bereist hat, hat er sich schon immer inspirieren lassen vom Geschmack anderer Kulturen.

​ Die Variation von edler Madagaskar-Vanille mit Banane und Kokosnuss schmeichelt süß dem Gaumen.

Doch bewegen muss man sich als Gast nicht, um im bunten Potpourrie exotischer Gewürze schwelgen zu können. Stattdessen geht die Aromenreise innerhalb von genussvollen Stunden nach Peru mit einem Ceviche, das Scharff aus Loup de Mer sowie Thunfisch, Süßkartoffel und Mais und mit der feinen Schärfe von Chili zaubert. Für Japan steht der Miso, reich an Umami, dem fünften Geschmack, den die Zunge nach salzig, süß, sauer und bitter wahrnehmen kann. Im japanischen Ramen ein Muss. Wer möchte, reist sinnlich nach Spanien. Das Piment d’Espelette, eine Chili-Rarität, das in der Baskischen Küche verwendet wird, sorgt beim gegrillten Pulpo für eine pikant-fruchtige Note. Anschließend holt das indische Curry Wärme und Würze in den Magen und vereint sich anregend mit Spitzpaprika, Granatapfel und Raita. Wacholder wiederum bestimmt den Geschmack des Odenwälder Hirsches mit Haselnuss-Knödeln und Rosenkohl. Und was wäre die Gewürzreise ohne den abschließenden, edlen Genuss von Madagaskar Vanille? Die "Variation von der Vanille" aus feinen Vanilleschoten hergestellt, kommt in Begleitung von karamellisierter Banane und Kokosnuss. Die Gewürzreise startet in der Schlossweinstube klassisch oder vegetarisch mit drei bis fünf Gängen zu den Öffnungszeiten Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr.

​ Auch vegetarisch ein Genuss: Curry an gefüllter Spitzpaprika mit Granatapfel und Raita. Auch das komplette Menü gibt es vegetarisch..

Wer es nicht pünktlich schafft, dem bietet sich über Ostern ein ebenso genussvolles Menüangebot: Angefangen mit dem Karfreitags-Fischbuffet ab 11.30 Uhr gefolgt von Ostermenüs mit Loup de Mer, Salzwiesen-Lamm oder einem Duett vom Sellerie. Parken dürfen Gäste der Schlossweinstube die nächsten Wochen außerdem exklusiv auf dem Busparkplatz mit kurzem Fußweg ins Schloss.

