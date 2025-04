run/zg. "Gasthof zum Klostergarten – Ihre Gastronomie im Grünen." In dieser Wirtschaft am Rande von Heidelberg ist der Slogan wirklich Programm. Der Ort ist einfach Idylle pur. Oberhalb der Klosterpforten des Stifts Neuburg gelegen erstreckt sich das wunderschöne Gelände. Seit Ende 2018 befindet sich die Gastronomie zum Klostergarten in neuen Händen. Inhaber Chafai Machlouch und sein Team heißen ihre Gäste von Montag bis Sonntag immer von 11 bis 21 Uhr willkommen. "Viele Menschen, die einen Ausflug oder eine Wanderung machen, freuen sich, dass sie hier bei uns einkehren können", berichtet Machlouch zufrieden.

Was sie bekommen, sind regio­nale Produkte und Spezialitäten. "Als Klostergasthof mitten in der wunderschönen Natur haben wir uns der Frische und der Nachhaltigkeit verpflichtet", sagt Machlouch und ergänzt: "Unser Wasser zum Kochen stammt aus der eigenen Quelle und das Bier, das wir ausschenken, von der im Kloster Stift Neuburg ansässigen Klosterbrauerei. Somit vermeiden wir unnötig lange Transportwege und können für die Frische unseres Bieres garantieren."

Auch beim Kaffee hat Machlouch etwas Besonderes zu bieten: "Unser Kaffee ist zu 100 Prozent Arabica und zu 100 Prozent Fair Trade und bio", sagt er und fügt an: "Den Unterschied zu normalem Kaffee werden Sie schmecken."

Überhaupt spielt guter Geschmack im Klostergarten eine große Rolle. Egal ob die Karotten-Ingwer-Suppe, der bayrische Wurstsalat, der Braumeisterbraten oder der Flammkuchen – alle Gerichte sind herzhaft gewürzt und sehr lecker. Abgerundet wird das Angebot mit Tagesempfehlungen wie der Forelle oder dem Saibling frisch aus dem Odenwald. Diese stammen aus der Fischzucht Matthias Prexl aus Eberbach.

Auch bei Desserts legt Küchenchef Sven Webb großen Wert auf Qualität. Die drei Kartoffelpuffer werden frisch zubereitet und es werden unter anderem hausgemachte Kuchen serviert.

Zu Ostern stehen zudem drei Menüs auf der Karte: Lammgulasch mit Spätzle und Preiselbeeren sowie Beilagensalat, fangfrische Forelle aus dem Odenwald "Müllerin Art" mit Drillingskartoffeln und zerlassener Butter oder Sahnemeerrettich sowie zwei Lammbratwürste mit Ratatouille-Gemüse, Crème fraîche und Drillingskartoffeln. Das Lammfleisch kommt übrigens von der Schäferei Markus Groß aus Neidenstein.

Ein Besuch an diesem außergewöhnlichen Ort mitten in der Natur mit der außergewöhnlichen Qualität der Speisen ist auf jeden Fall ein Erlebnis.