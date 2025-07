zg. Der Europa-Park feiert sein 50. Jubiläum und lädt ein zu einem unvergesslichen Sommer voller Highlights. Die 17 europäischen Themenbereiche laden zu einer atemberaubenden Reise über den Kontinent ein.

Mit über 100 Attraktionen und Shows, landestypischer Architektur und authentischer Küche ist Deutschlands größter Freizeitpark das ideale Ausflugsziel für die ganze Familie. In direkter Nachbarschaft befindet sich mit Rulantica außerdem eine einzigartige Wasserwelt, die zu jeder Jahreszeit fantastischen Wasserspaß im Innen- und Außenbereich bietet. Die sechs park­eigenen 4-Sterne (Superior) Hotels und die Silver Lake City mit Tipi Town, Camping und Caravaning runden den Kurzurlaub im Europa-Park Erlebnis-Resort ideal ab.

Themenfeste mit Kultur und Kulinarik

2025 feiert Deutschlands größter Freizeitpark unter dem Claim "Europa. Gemeinsam. Erleben." ganzjährig sein Jubiläum mit besonderen Aktionen und Events. Die Gäste dürfen sich über den Sommer verteilt über zahlreiche Themenfeste mit Kultur und Kulinarik verschiedener europäischer Länder freuen. Der neue interaktive 3D-Darkride "Grand Prix EDventure" bietet rasanten Spielspaß: Gäste begleiten Ed und Edda, die Stars des Europa-Park, auf ihrer abenteuer­lichen Reise und werden im innovativen Gameplay Theater Mitglieder ihrer Racing Crew. Pünktlich zum Jubiläum erobern die beliebten Maskottchen Ed und Edda im neuen Kinofilm "Grand Prix of Europe" ab 24. Juli die Kinoleinwand. Mack Magic erzählt in Koproduktion mit Warner Bros. Film Productions Germany die spannende Geschichte eines Rennens quer durch Europa.

Viel Neues erleben

Neben einer neuen Parade mit beeindruckenden Wagen und Tänzern in einzigartigen Kostümen bietet das Jubiläumsjahr spektakuläre neue Darbietungen mit den Künstlern des Europa-Park. In der Silver Star-Halle gibt es einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Themenbereich Monaco, der 2026 eröffnet wird.

Besondere Sommernachtspartys

Noch bis Oktober finden zum 50. Jubiläum in den Themenbereichen an ausgewählten Wochenenden verschiedene Feste statt, bei denen Besucher landestypische Traditio­nen und unterschiedliche Kulturen näher kennenlernen können. Bei der Sommernachtsparty unter dem Sternenhimmel dürfen sich die Besucher auf Show- und Fahrspaß bis Mitternacht freuen: Am 23. August, an dem der zehnte Geburtstag des Europa-Park Junior Club gefeiert wird. Passend zum Motto "Feiern unter Sternen" hat der renommierte Künstler Ottmar Hörl eine große Installation im Historischen Schlosspark Balthasar geschaffen. Der "Garten der Sterne" mit 100 goldenen Sternen begeistert die Besucher und regt zum Diskutieren an. Anlässlich des Jubiläums zieht auch der Europa-Park Zeppelin wieder seine Kreise. Bis Mitte November wird er über der Bodensee-Region, dem Allgäu und dem Voralpenland zu sehen sein und sowohl Einheimischen als auch Touristen Lust auf einen Besuch in Deutschlands größtem Freizeitpark machen.

Ultimativer Wasserspaß für die ganze Familie

In der ganzjährig geöffneten Wasserwelt Rulantica gibt es neben zahlreichen Rutschen unter anderem auch ein großes Wellenbecken und den Wild River "Vildstrøm". Für noch mehr Action sorgt "Viking­løp", die größte Speed-Rutsche Europas. Besucher können außerdem in den neuen Outdoor-Pool "Svømmepøl" eintauchen.

Himmlische Nächte in den Europa-Park Hotels

Die sechs Europa-Park Hotels bieten die ideale Erholung. Die parkeigenen 4-Sterne (Superior) Erlebnishotels verzaubern die Gäste mit ihrer liebevollen Thematisierung und einem ausgezeichneten kulinarischen Angebot. Großzügige Wellness- und Spa-Bereiche runden den Aufenthalt perfekt ab.

Außerdem entsteht Stück für Stück die neue Silver Lake City. In der Westernstadt stehen schon jetzt neue Western Houses und Komfort-Stellplätze zur Verfügung. Ein Highlight ist das große Buffet-Restaurant "Diner Station", das wie ein alter Westernbahnhof gestaltet ist.

Gewinnspiel

Die RNZ verlost einen Gutschein für zwei Übernachtungen für vier Personen im 4-Sterne Erlebnis-Hotel inklusive Frühstück und Eintritt an drei Tagen in den Europapark sowie 5x4 Eintrittskarten für den Europapark.

Wer gewinnen möchte, schickt eine Postkarte mit dem Kennwort "Europa-Park" sowie Name, Adresse und Telefonnummer an: Rhein-Neckar-Zeitung GmbH, z. H. Roland Scharschmidt, Hans-Bunte-Straße 18, 69123 Heidelberg. Einsendeschluss ist Freitag, der 1. August 2025.