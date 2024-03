zg. Mit über 100 Attraktionen und Shows verspricht der Europa-Park zahlreiche Highlights. Im Laufe der Saison 2024 entdecken die Besucher von Deutschlands größtem Freizeitpark erstmals den Themenbereich Kroatien. Zudem kehren bald die beliebten Familien-Attraktionen "Alpenexpress Enzian" und "Tiroler Wildwasserbahn" zurück.

Spektakuläre und familienfreundliche Attraktionen, beeindruckende Shows und abwechslungsreiche Gastronomie – im Europa-Park kommt jeder auf seine Kosten. Darüber hinaus bieten die Wasserwelt Rulantica und die Virtual-Reality-Experience YULLBE Vergnügen für die ganze Familie. Eine außergewöhnliche Sinnesreise erleben die Gäste bei der Restaurant-Weltneuheit Eatrenalin. Die sechs parkeigenen 4-Sterne (Superior) Erlebnishotels und das Camp Resort machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Kurzurlaub.

Neuer Themenbereich Kroatien

Mit Kroatien hält der 17. europäische Themenbereich Einzug in den Europa-Park. Zwischen den Attraktionen "Poseidon" und "Euro-Mir" wartet dabei im ersten Bauabschnitt mit "Voltron Nevera powered by Rimac" ein brandneues, actiongeladenes Achterbahn-Highlight! Der innovative Stryker Coaster bietet ein unvergleichliches Gesamtpaket aus Nervenkitzel, Atmosphäre sowie Technologie und setzt neue Maßstäbe. Mit sieben Inversionen, vier Launches, 2,2 Sekunden Schwerelosigkeit am Stück und dem Weltrekord mit dem steilsten Launch von 105 Grad schafft die neue Achterbahn ein intensives und unvergleichliches Fahrerlebnis, das weltweit einzigartig ist. Die Besucher nehmen in mit zahlreichen Leuchtelementen ausgestatteten Zügen Platz, deren Sitze an alte, gesteppte Ledersessel erinnern. Der 1.385 Meter lange Coaster schlängelt sich durch eine authentische kroatische Landschaft, während ein gemütlicher Dorfplatz zum Verweilen einlädt.

Die Geschichte des im heutigen Kroatien geborenen Wissenschaftlers und Erfinders Nikola Tesla, der seinen Traum von der drahtlosen Fernübertragung elektrischer Energie verwirklicht, zieht sich übrigens als roter Faden durch den Themenbereich.

Klassiker neu erleben

Mit dem "Alpenexpress Enzian" und der "Tiroler Wildwasserbahn" kehren zwei traditions- reiche Klassiker in neuem Glanz in den Österreichischen Themenbereich zurück. Die charmante Familienachterbahn und die erfrischende Bootsfahrt im Baumstamm schlängeln sich durch die eindrucksvolle "Zauberschlucht der Diamanten" und bieten Vergnügen für Groß und Klein. Ganz neu ist der "Yomi Abenteuer Trail": Der Höhenweg mit Hängebrücken, vielen Kletterelementen und zwei Rutschen führt die Gäste auf bis zu zwölf Meter hohen Felsen zum Shop "Edelstein-Grotte".

Mit "Fina & die Yomis – Zauberwelt der Diamanten VR" wartet ein neues Virtual-Reality-Abenteuer bei "Alpenexpress Coastiality", bei dem die Gäste – in Erinnerung an die frühere "Yomi-Zauberwelt der Diamanten" – durch eine magische Höhlenlandschaft rauschen. Im angrenzenden Spanischen Themenbereich verspricht eine neue Terrasse vor dem Restaurant "Bodega" den perfekten Ort für eine Pause, passend dazu bietet die nahe gelegene Eisdiele "Bodega" eine noch größere Vielfalt an Eisspezialitäten

Hier kommt jeder auf seine Kosten

Durch den neugestalteten Haupteingang geht es für die Besucher aus aller Welt künftig noch schneller und komfortabler in Deutschlands größten Freizeitpark. Im Französischen Themenbereich erleben die Gäste im Laufe der Saison bei "Eurosat Coastiality" ein neues Virtual-Reality-Abenteuer. Das Fjord Restaurant bietet künftig unter dem Motto "Scandinavian Family-Time by Brian Bojsen" einzigartige Gerichte. Ansonsten laden alle 17 europäischen Themenbereiche mit landestypischer Architektur, Gastronomie und viel Liebe zum Detail zu einer unverwechselbaren Entdeckungstour ein. Die Wasserattraktionen "Fjord Rafting", "Poseidon" und "Atlantica SuperSplash" bieten zudem eine kleine Abkühlung an warmen Tagen. Für alle, die es etwas schneller mögen, sorgen die Achterbahnen "blue fire Megacoaster", "Wodan – Timburcoaster" und "Silver Star" für frischen Wind. Bei einer Bootsfahrt mit den mutigen "Piraten in Batavia" begeben sich die Besucher auf die Spuren von Seeräubern, während es bei "Josefinas kaiserliche Zauberreise" gemütlich über den idyllischen See geht. Im "Voletarium" wird unterdessen der Traum vom Fliegen wahr!

Spektakuläre Shows

Im Europa-Park erleben die Besucher spektakuläre Shows der Extraklasse. Das abwechslungsreiche Programm begeistert mit außergewöhnlichen Kostümen, Choreographien und Kunststücken! Verblüffende Magie und eine große Portion Phantasie wird es bei der neuen Zaubershow "Misterio" mit Vincent Vignaud im Europa-Park Teatro geben. Bei der neuen Eisshow "Surpr’Ice presents Energ’Ice" trifft die Athletik international preisgekrönter Eiskunstläufer auf pure Energie und Elektrizität. Wunderschöne Kostüme und mitreißende Choreografien bringen hier das Eis förmlich zum Schmelzen. Die neue Show "Funny Libary 2" im Globe Theater vereint hochklassige Akrobatik, preisgekrönte Artisten und Comedy der Spitzenklasse mit den urkomischen Choreografien des Europa-Park Showballetts. "Ed’s Adventure Parade" ist mit ihren aufwendig gestalteten Wagen und Kostümen einer der täglichen Höhepunkte im Europa-Park.

Weitere Infos:

www.europapark.de

Gewinnspiel

Die RNZ verlost 1x2 Gutscheine für zwei Übernachtungen für vier Personen im 4-Sterne Hotel inkl. Frühstück und Eintritt in den Europa-Park an drei Tagen. Sowie zusätzlich 5x4 Eintrittskarten für den Europa-Park (die Eintrittskarten sind bis zum 12.01.2025 gültig).

Wer gewinnen möchte, schickt eine Postkarte mit dem Kennwort "Europa-Park" sowie Name, Adresse und Telefonnummer an: Rhein-Neckar-Zeitung GmbH, z. H. Roland Scharschmidt, Hans-Bunte-Straße 18, 69123 Heidelberg. Einsendeschluss ist Freitag, der 29. März 2024.