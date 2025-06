seg. Lust auf eine kulinarische Reise quer über den afrikanischen Kontinent? Dann ist der "African Fusion Brunch" im Café NaTna Buna genau das Richtige! Einmal im Monat an einem Sonntag erwarten die Gäste vielfältige Spezialitäten: von traditionellen eritreisch-äthiopischen Gerichten wie Sambusa sowie Gerichte mit Lamm und Hähnchen bis zu kreativen, modernen Speisen – etwa 60 Prozent davon vegan. Dazu gibt es eine echte Kaffeezeremonie, die einen mit jedem Schluck in die kulturelle Vielfalt Afrikas entführt. Farben, Düfte, Geschmack – hier werden alle Sinne verwöhnt! Die nächsten Termine sind am 22. Juni und am 27. Juli von 11.30 bis 15 Uhr. Um Reservierung vorab wird gebeten: 0176 56651077, 0152 53511066 (auch per WhatsApp) oder 06221 7152271

Traditionelle eritreisch-äthiopische Küche

In der warmen Jahreszeit lädt die "Maske Afrikas" sowohl zum Sitzen auf Möbeln aus Mangoholz unter Schirmen und Bäumen vor dem Lokal oder im Inneren ein. Das Restaurant ist hier wie eine afrikanische Hütte gestaltet, und die Gäste können beispielsweise an niedrigen Tischen im Sand sitzen. Großen Wert legt man in ihrer Heimat Eritrea auf das gemeinsame Essen, wie Natalie und ihr Vater Nugus Yacob berichten: "Die frisch zubereiteten Speisen werden auf großen Platten in farbenfrohen Bastkörben serviert und für alle mitten auf den Tisch gestellt, so dass jeder von allem probieren kann." Traditionell wird dazu Injera gereicht, ein Fladenbrot, das als Besteck dient. Dieses gibt es auf Vorbestellung auch glutenfrei aus Teff-Mehl. Teff wird auch Zwerghirse genannt, enthält viele Ballast- und Mineralstoffe und eignet sich besonders bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, weil es frei von Gluten ist und kaum Fruchtzucker enthält. Als Beilagen gibt es zudem Couscous und Fufu. Dies ist ein Brei aus Maniok, Yams oder Kochbananen, der aus der west- und zentralafrikanischen Küche stammt.

Unbedingt probieren sollte man, wie die Inhaber betonen, das getrocknete und besonders zubereitete Lamm, das sich von herkömmlichen Lammgerichten unterscheidet. Auf der Speisekarte trägt es den Namen "Koanta-Shiro Special". Aber auch weitere Gerichte mit exotischen Namen wie "Bebeaynetu Ähmilti", "Zigni Dorho" oder "Kulwa" erfreuen sich bei den Gästen großer Beliebtheit. Zum Essen sollte man afrikanische Biere, die in den Geschmacksnoten Guave, Mango und Maracuja erhältlich sind, und Weine probieren. Tipp des Hauses: "Wer sich traut, sollte einen Sauvignon Blanc "Hot Edition" mit zwei Scheiben grüner Peperoni trinken. Eine extravagante, scharfe Note für ein unvergessliches Geschmackserlebnis!"

Für "Die Maske Afrikas" wird übrigens ebenfalls um telefonische Reservierung im Voraus unter 06221 3380070 oder 0152 53511065 gebeten.

Mehr als Frühstücken im "NaTna Buna"

Besonderes zum Frühstück, wie beispielsweise "Ater-Bani" (geröstetes Sauerteigbrot, selbstgemachte Hummuscreme, gekochtes Ei, Kirschtomaten, Sesam, Kichererbsen, Chiliflocken, verfeinert mit Olivenöl und Gewürzen) oder "Massawa Sucuk" (Rührei, Schafskäse, Tomaten und Gewürze) wird hier angeboten. "Bei uns kann man also den ganzen Tag frühstücken, da es kein typisches Frühstück ist." Neben verschiedenen Tees wird frisch im Siebträger gebrühter äthiopischen Kaffee gereicht. Zudem gibt es in der warmen Jahreszeit "Iced Coffee-Spezialitäten" wie beispielsweise Iced Cappucino oder Iced Buna Spice Latte. Als moderne afrikanische Küche, inspiriert durch ihre Reisen auf dem afrikanischen Kontinent bezeichnet Natalie Yacob die hier angebotenen Speisen, die Donnerstag bis Sonntag zwischen 10 und 15.30 Uhr erhältlich sind. "Wir sind stolz darauf, unsere Gäste mit den besten Zutaten aus unserer Heimat verwöhnen zu können."