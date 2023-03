Haßmersheim. (zg) Die Tore der "Burg der Adler" sind nach der Winterpause zur Flugwiese wieder weit geöffnet. Dort freut sich vor allem eine junge Schneegeier-Dame, dass sie zum Einsatz kommt: Neuzugang Nanga ist im April vergangenen Jahres geschlüpft und damit zwar noch ein Baby, doch "die Kahlköpfige", so die Bedeutung ihres Namens, mischt inzwischen schon ordentlich mit und die Flugmannschaft auf. Ihr Gefieder verrät ihre Jugend: noch ist es braun und hat ein gestreiftes Muster. Ausgewachsene Schneegeier hingegen haben ein schwarz-graues Gefieder mit einer Spannweite von bis zu knapp drei Metern.

Die erfahrenen, riesigen Kollegen haben während des regelmäßigen Winterflugtrainings gezeigt, dass sie in guter Form und ein eingespieltes Flugteam sind. Mit Kampfadler Oropherion, Bartgeier Cassiopeia und Riesenseeadler Loki sind in der Deutschen Greifenwarte ungewöhnlich viele Großgreifvögel am Start. Falknerin Nathalie Denolf freut sich über eine weitere Besonderheit "Unsere beiden Mönchsgeier Alita und Tyson lieben es, gleichzeitig zu fliegen", erläutert sie. "Mönchsgeier sind Einzelgänger und zeigen normalerweise territoriales Verhalten. Dass zwei ihrer Art in ein und derselben Flugvorführung in der Luft sind, ist daher eine Seltenheit". Mit einer Flügelspannweite von über drei Metern bieten sie Besuchern dabei einen spektakulären Anblick. "Ein besonderes Vergnügen sind unsere täglichen Flugvorführungen übrigens bei Ostwind", verrät Nathalie.

Das Museum nimmt seine Besucher ab 1. April mit auf eine Zeitreise vom Mittelalter bis hinein ins 19. Jahrhundert Hier erfährt man, wie man Ritter wurde, was eine Xylothek ist und warum der Bergfried ein Angstloch hat. Im Dachgeschoss lässt eine Burgen-Lego-Ausstellung kleine und große Besucher staunen.

Burg Guttenberg liegt direkt am Neckarsteig und unweit des Neckarradweges, an dem die mittelalterliche Herberge "Zum Alten Marstall" zur originellen Übernachtung einlädt.