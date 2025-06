zg. Wo sich der Fluss sanft ins Neckartal hineinschlängelt, liegt der Biergarten Neckargemünd am Campingplatz unterhalb der Friedensbrücke. An den rustikalen Holztischen sitzt man mit Blick auf grüne Wälder und die typischen Buntsandsteinwände der Region. Wenige Gehminuten entfernt kann man die historische Altstadt Neckargemünds besichtigen. Wer zu Fuß auf dem Neckarsteig oder mit dem Fahrrad auf dem Neckartalradweg unterwegs ist, kann hier einkehren und neuen Schwung tanken. Auch die ÖPNV-Anbindung ist ganz entspannt: Der S-Bahnhof Neckargemünd liegt nur zehn Gehminuten entfernt. Kostenlose Parkplätze sind ebenfalls ausreichend vorhanden.

Auf der Karte stehen Speisen für den kleinen und großen Hunger: Wie wäre es mit knackig-frischen Salaten, saftigen Burgern mit Rind, Wild, Lamm oder einem kernigen Grünkernbratling? Auch deftige Spezialitäten wie der "Wilde Teller" mit Wildleberknödel, Wildbratwurst und Wildsaumagen aus regionalem Wild, Kochkäseschnitzel oder Semmelknödel mit Champignonrahmsoße gibt es hier am Neckarstrand. Ein Blick in die Speisekarte lohnt sich. Dazu ein frischgezapftes Allgäuer Büble Bier, einen Pfälzer Qualitätswein oder ein erfrischendes alkoholfreies Getränk – und die Auszeit am Neckar ist perfekt. Mit einer süßen Leckerei und Kaffeespezialitäten oder einem eisgekühlten Longdrink kann man den Tag entspannt ausklingen lassen. Übrigens: Wer nach dem Biergartenbesuch neugierig geworden ist auf das malerische Neckartal, kann sich direkt neben dem Biergarten ein Kanu leihen und die Kurpfalz vom Fluss aus erkunden. Lieber wild und frei auf zwei Rädern unterwegs sein? Kein Problem: Auch ein Vespaverleih ist direkt vor Ort. Musikfreunde kommen bei den Veranstaltungen von "Konzerte am Neckar" mit wechselnden Künstlern auf ihre Kosten. Nähere Informationen finden Sie auf biergarten-neckargemuend.de

Öffnungszeiten bei gutem Wetter: Täglich von 11.30 bis 22.00 Uhr, Küche von 12.00 bis 21.00 Uhr.

Biergarten Neckargemünd an der Friedensbrücke, Falltorstraße 4, 69151 Neckargemünd, Reservierungen gerne unter 06223 4241330 oder kontakt@biergarten-neckargemuend.de

Das Team vom Biergarten Neckargemünd an der Friedensbrücke freut sich auf Ihren Besuch am Flussufer!