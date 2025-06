zg. Nach der wetterbedingten Zwangspause im letzten Jahr findet nun in der Zeit vom 19. bis 22 Juni im Englischen Garten Eulbach wieder die "Odenwald-Country-Fair" statt. Auch in diesem Jahr werden wieder über 200 Händler vertreten sein, darunter 40 Aussteller, die zum ersten Mal teilnehmen. Die historisch und gärtnerisch einzigartige Garten- und Parkanlage bildet einen besonders sehenswerten Rahmen für die Ausstellung, die den Besuchern "Schönes, Stilvolles, Nützliches, Antikes, Wertvolles, Blühendes, Kurioses und Zweckmäßiges für Garten, Park, Haus und Hof sowie das persönliche Wohlbefinden" bietet. Neben den bekannten Angeboten findet man Dekoideen aus Finnland, Gartenwerkzeuge im britischen Stil, ergonomische Hängematten, ein Tiny-House, Bambus-Gartenhütten, Seelenwiegen und vieles mehr.

Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm mit viel Musik, Mitmachaktionen und Vorführungen der Aussteller sind ebenfalls eingeplant. Täglich um 14 Uhr findet eine kostenlose Parkführung statt. Für das leibliche Wohl werden kulinarische Spezialitäten aus Nah und Fern angeboten, und auch ein Kinderspielplatz ist vorhanden. Vom Bahnhof Michelstadt und vom Bienenmarktgelände verkehrt ein Bussonderverkehr. (Info: www.odenwaldmobil.de). Mit dem PKW ist die OCF über die B 47 oder alternativ über Bad König/Kimbach zu erreichen. Die in unmittelbarer Nähe gelegenen, gebührenfrei nutzbaren Großparklätze ermöglichen eine bequeme An- und Abfahrt. Als besonderen Service bietet der Veranstalter einen kostenlosen Transport der Einkäufe zum am Parkplatz gelegenen Außendepot an, wo die Waren wieder in Empfang genommen werden können.

Geöffnet hat die Messe täglich von 10 bis 19 Uhr.

Weitere Infos zu Preisen, Kartenvorverkauf und Programm finden Sie unter:

www.odenwald-countryfair.de

Programm 2025

Donnerstag, 19. Juni

10.30-13.30: Blaskapelle Gammelsbach

Bühne

11.00-16.00: Die Glitzerfee verzaubert Kinder mit Tattoos

Stand 132

11.00-13.30: Duo Butterfly Palace

Park

11.30-16.00: Die Hayner

Park/Biergarten

12.00-18.00: Heebies - Jeebies

Park/Biergarten

14.00-16.00: The Seventies

Bühne Biergarten

14.00-17.00: Kirkside Pipe Band

Park

Freitag, 20. Juni

14.00: Offene Kulinarische Führung, Antje Vollmer

Infostand

14.00-16.00: Duo Butterfly Palace

Park

Samstag, 21. Juni

11.00-13.00: Die Wirtshausmusikanten

Bühne

11.00-16.00: Die Glitzerfee verzaubert Kinder mit Tattoos

Stand 132

11.30-16.00: Die Hayner

Park/Biergarten

12.00-18.00: Heebies - Jeebies

Park/Biergarten

14.00-18.00: Annie und die Daltons

Park/Biergarten

14.00-16.00: The Black Pipers

Park/Biergarten

Sonntag, 22. Juni

11.00-13.00: Spessartklang Hobbach - Frühschoppen

Bühne

11.00-16.00: Die Glitzerfee verzaubert Kinder mit Tattoos

Stand 132

13.30-15.30: Parforcehorncorps Bayrischer Untermain

Park/Biergarten

ab 14.00: The Saxophon-Lounge Eric Gehrmann und Volker Reichl

Park

14.00-16.00: Bläser Corps des Vereins der Jäger Odenwaldkreis

Park/Biergarten

14.00-16.00: Swing Fever Big Band

Bühne

Täglich um 14.00 Uhr: Kostenlose Gästeführung im Park

Infostand

Täglich ab 11.00 Uhr: Odenwaldtouren, Kay Vonderlage mit der "Kleinen Dabbekunde"

Park

Mitmachaktion beim Odenwälder Gäulchesmacher

Stand 133

Änderungen möglich!