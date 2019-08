Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Zwei Tage bleiben Alfred Schreuder, dem neuen Trainer der TSG Hoffenheim, ehe es ernst wird: Am Samstag steht für den Niederländer und seine Mannschaft das erste Pflichtspiel der Saison an. In der ersten Runde des DFB-Pokals ist die TSG um 18.30 Uhr bei Drittligist Würzburger Kickers zu Gast.

„Die Vorfreude ist sehr groß“, sagte Schreuder am Donnertagvormittag der RNZ. Wenn man neu zu einem Verein komme, sei es auch schön, ausreichend Zeit zu haben: „Aber nach fünf, sechs Wochen Vorbereitung wird es Zeit, dass es losgeht.“

Den Drittligisten werde man auf keinen Fall unterschätzen, verspricht Schreuder, der mit seinen Assistenten natürlich Videomaterial der Kickers gesichtet hat. Es würde den 46-Jährigen aber auch nicht wundern, wenn sein Würzburger Kollege Michael Schiele gegen die favorisierten Hoffenheimer eine defensivere Herangehensweise als sonst wählt. Wie auch immer: „Wir werden vorbereitet sein“, sagt Schreuder. Auch auf den Extremfall Elfmeterschießen. Das habe man zwar nicht explizit geübt in dieser Trainingswoche, mache man aber sowieso immer mal wieder.

Fehlen werden in Würzburg Leonardo Bittencourt, Sargis Adamyan und Andrej Kramaric. Vor allem der Ausfall des kroatischen Sturmführers wiege schwer, so Schreuder: „Solch ein Topspieler fehlt natürlich immer.“ Kramaric, der schon seit Wochen mit Knieproblemen zu kämpfen hat, mache allerdings Fortschritte, könnte im Idealfall sogar für den Bundesligaauftakt bei Eintracht Frankfurt ein Thema werden, so der Trainer.

Auch die TSG-Fans können das erste Pflichtspiel kaum erwarten. 1600 Fans werden ihren Verein in Würzburg unterstützen, wenige Restkarten sind noch erhältlich. „Das Schöne in Deutschland ist, dass den Pokal jeder gewinnen kann“, sagt Alfred Schreuder, der erst im Frühjahr mit Ajax Amsterdam das Double geholt hat. Eine konkrete Zielvorgabe gäbe es nicht, „aber natürlich ist der Pokal für uns ein wichtiger Wettbewerb“, erklärt Schreuder. Und fügt hinzu: „Ich kann aus meiner Erfahrung in den Niederlanden sagen, dass es sehr schön ist, Pokalsieger zu sein.“