Zuzenhausen. (pami) Die TSG 1899 Hoffenheim befindet sich weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison. Immer wieder fällt dabei der Name von Kasim Nuhu. Nachdem im Mai bereits "Sport1" vom Interesse am Innenverteidiger von den Young Boys Bern berichtet hatte, nimmt der Wechsel nun offenbar konkrete Züge an. Laut "SportsWorldGhana.com" soll die TSG das Rennen um den Ghanaer gewonnen haben.

Umfrage Saisonumfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 Platz 2 bis 4 Platz 5 bis 7 Platz 8 bis 11 Platz 12 bis 15 Platz 16 bis 18

Der 1,90 Meter große Innenverteidiger kam für den Schweizer Meister in diesem Jahr auf 45 Pflichtspiele (drei Tore, wwei Vorlagen). Ihm wird der Sprung in eine größere Liga zugetraut.