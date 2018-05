Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Alles ist angerichtet für das Landesderby - und Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann macht sich auf ein heißes Spiel gefasst. "Sie sind in einem ähnlichen Run wie wir, sie sind auch mit viel Selbstvertrauen vollgepackt", sagte Nagelsmann über den VfB Stuttgart, "jetzt haben sie die Chance auf die internationalen Plätze, was vor einigen Wochen nicht so aussah".

Am Samstag (15.30 Uhr) treffen zwei erfolgreiche Rückrundenteams aufeinander. Gastgeber Stuttgart kann noch in die Europa League stürmen, "Hoffe" darf sogar von der Champions League träumen.

Allerdings plagen die Kraichgauer Personalsorgen: Dennis Geiger, Stefan Posch, Serge Gnabry und Kerem Demirbay fallen verletzt aus, Pavel Kaderabek muss wegen einer Gelbsperre passen und hinter dem Einsatz von Benjamin Hübner steht ein dickes Fragezeichen.

Dessen ungeachtet will Nagelsmann gegen die Schützlinge von Pragmatiker Tayfun Korkut, dass seine TSG-Cracks eine gute Partie bestreiten und "drei Punkte holen". Insgesamt 3500 Fans werden die "Nagelsmänner" in Bad Cannstatt vor Ort unterstützen.