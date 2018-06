München (pami) Für die Fans der TSG 1899 Hoffenheim dürfte es eine erfreuliche Nachricht gewesen sein. Nach der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande für Karl Hopfner sprach sich FC Bayern-Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge deutlich gegen eine Verpflichtung von Kevin Vogt aus. Der 26-Jährige sei kein Kandidat für die Münchener. "Man sollte nicht immer glauben, was so erzählt wird. Den können Sie von der Liste streichen," wird der 62-Jährige von der "Bild" zitiert.

Dies ist insofern überraschend, als dass ein Wechsel von Jerome Boateng weiterhin im Raum steht. Der Innenverteidiger, der momentan mit der DFB-Elf in Russland weilt, hatte zuletzt mit einem Abgang kokettiert. Laut Rummenigge ist der FC Bayern beim 29-Jährigen zu Gesprächen bereit - ein möglicher Nachfolger wird dann allerdings wohl nicht aus dem Kraichgau kommen.