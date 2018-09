Heidelberg. (pami) Schachtar Donezk, Manchester City und Olympique Lyon - die TSG 1899 Hoffenheim hat bei ihrer Königsklassenpremiere attraktive Gegner zugelost bekommen. Da die Tickets in der heimischen "Rhein-Neckar-Arena" rar und die Auswärtsreisen lang sind, bleibt für viele Fans wohl nur die heimische Couch. Wir haben für Sie zusammengestellt, welcher Sender welches TSG-Spiel überträgt.

1. Mittwoch, 19. September 18:55 Uhr Schachtar Donezk - TSG DAZN 2. Dienstag, 2. Oktober 18:55 Uhr TSG - Manchester City Sky 3. Dienstag, 23. Oktober, 21 Uhr TSG - Olympique Lyon DAZN 4. Mittwoch, 7. November 21 Uhr Olympique Lyon - TSG DAZN 5. Dienstag, 27. November 21 Uhr TSG - Schachtar Donezk DAZN 6. Mittwoch, 12. Dezember 21 Uhr Manchester City - TSG DAZN

Zusätzlich zu den Einzespielen läuft auf dem Pay-TV Sender Sky zu jeder Anstoßzeit noch eine Konferenz. Alle weiteren Infos sind im Folgenden aufgelistet.

Die Übertragung der Königsklasse teilen sich ab dieser Saison der Pay-TV Sender Sky und die Streamingplattform DAZN - im Free-TV läuft nur noch ein eventuelles Finale mit deutscher Beteiligung. Will man alle Hoffenheimer Spiele sehen, muss man einen Zugang zu beiden Portalen besitzen. Der Grund liegt hier in der komplizierten Aufschlüsselung der Partien:

Gruppenphase: An jedem Spieltag (Dienstag und Mittwoch) wird es, anders als in der abgelaufenen Saison, zwei Spiele um 18.55 Uhr und sechs um 21 Uhr geben. Sky überträgt dabei je Anstoßzeit eine Konferenz, sowie pro Tag ein Einzelspiel live und exklusiv - der Rest wird von DAZN übertragen. An neun der zwölf Vorrundenspieltagen darf sich Sky das beste Einzelspiel aussuchen, an den übrigen drei hat DAZN das Erstwahlrecht.

Achtelfinale: Die Konferenz wird sowohl bei den Hin- als auch bei den Rückspielen von Sky übertragen. In beiden Runden zeigt der Pay-TV Sender zusätzlich vier der acht Einzelspiele live und exklusiv. In der Hinspielrunde darf Sky dabei das beste Spiel aussuchen, in der Rückspielrunde die besten vier. Zumindest die Rückspiele mit deutscher Beteiligung sollten also bei Sky zu sehen sein. Die restlichen Partien überträgt DAZN, das ausserdem bei nur einer deutschen Achtelfinalmannschaft das Hinspiel ebenfalls zeigen darf.

Viertelfinale: Neben der Konferenz überträgt Sky auch hier die Hälfte aller Spiele. In der Hinspielrunde darf man sich dabei ein Spiel aussuchen, in der Rückrunde beide. Sollten es drei oder mehr deutsche Teams ins Viertelfinale schaffen, überträgt Sky alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung.

Halbfinale und Finale: Alle Partien laufen auf beiden Plattformen. Ein eventuelles Endspiel mit deutscher Beteiligung muss auch im Free-TV gezeigt werden.

Um im Übertragungs-Dschungel den Durchblick zu bewahren, empfiehlt sich ein Bilck auf die TSG-Serviceartikel, in denen wir am Tag vor den Spielen alle wichtigen Informationen zum jeweiligen Spiel für Sie aufbereiten