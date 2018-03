Fußballtrainer aus der Region schauen sich im Rahmen einer Exkursion den "Footbonauten" an. Sportlicher Leiter der U16 bis U12 ist Andreas Lässig (2. von rechts). Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Sinsheim/Zuzenhausen. "Du spielst, wie du trainierst. Deshalb solltest du auch so trainieren, wie du spielen möchtest." Dieser Wandspruch in den Räumen der Akademie-Arena, dem Trainingszentrum der Hoffenheimer U16-, U15- und U14-Mannschaften in Zuzenhausen, steht für die Ausbildungsphilosophie der TSG 1899 Hoffenheim mit den tragenden Säulen "Echtheit", "Teamfähigkeit", "Widerstandsfähigkeit" und "Motivation".

Heute gestandene Profis wie Niklas Süle, seit der U15 in der Akademie ausgebildet, Philipp Ochs, von 2009 bis 2015 TSG-Jugendspieler, oder Nadiem Amiri, ab 2012 in der Akademie, wussten schon früh, dass man mit hoher Bereitschaft und viel Eigeninitiative, gepaart mit der notwendigen Härte und Belastbarkeit, große Ziele erreichen kann.

Im Grundlagenzentrum in Zuzenhausen werden die jüngsten Kicker altersgerecht fußballerisch, aber auch in ihrer sozialen Kompetenz, zu starken Persönlichkeiten ausgebildet. Ein Trainer- und Betreuerstab bereitet die Talente aus der Region nach und nach auf den Übergang ins Aufbautraining vor. Die TSG-Akademie kümmert sich dabei nicht nur um die sportliche Ausbildung, sondern begleitet sie in Zusammenarbeit mit "Anpfiff ins Leben" auch im schulischen und sozialen Bereich mit klaren Leitlinien und Prinzipien.

Dabei ist eines klar: Der Traum aller Jungs, Profifußballer zu werden, ist nicht leicht zu erfüllen. Nach dem Grundlagenzentrum bis zur U13 werden die U14- bis U16-Talente in der Akademie-Arena in der Zwischenstufe zum Hochleistungssport auf den nächsten, Entwicklungsschritt vorbereitet, die erworbenen Fähigkeiten verfeinert und intensiviert. Erfahrungsgemäß machen die jungen Spieler in diesem Alter körperlich den größten Sprung und werden demzufolge von erfahrenen Experten sowohl im athletischen als auch im sportpsychologischen Bereich gefördert. Neben der Weiterentwicklung gruppentaktischer Elemente zur Entwicklung von kreativer Handlungsschnelligkeit werden die jungen Kicker auch zur Selbstverantwortung und Eigeninitiative angeleitet. Allerdings hat es sich die Akademie um die Führungsspitze - Nachwuchs-Direktor Dirk Mack und Akademieleiter Dominik Drobisch - zur Pflicht gemacht, mit einem Plan B für den gar nicht so unwahrscheinlichen Fall jenseits einer Profilaufbahn zu sorgen, falls es mit einem Profivertrag nichts werden sollte. Stolperfallen lauerten zur Genüge, heißt es.

Im Klartext: Man kümmert sich rechtzeitig um die Beratung und das Coaching einer außersportlichen Laufbahnplanung. Durch Unterstützung bei der Berufs- und Studienorientierung entlang der eigenen Interessen und Fähigkeiten wird durch diese duale Förderung das für alle Seiten bestmögliche Ziel angestrebt. Im Leistungszentrum für die U17- und U19-Talente stehen den Spielern zwei Rasenplätze sowie Kraft- und Gymnastikraum, Physiotherapie, Meeting-, Hausaufgaben- und Aufenthaltsräume zur Verfügung. Dazu gehört auch die Begleitung durch ein pädagogisches Konzept.

Im Regelfall werden dort die jungen Spieler, die gezielt zum Profifußball hingeführt werden, nach einem gemeinsamen Mittagessen individuell von Experten gefördert. Neben dem täglichen Training mit der Mannschaft werden auch Hausaufgaben- und sozialpädagogische Betreuung rund um die Uhr, individuelles Athletiktraining sowie sportpsychologische Begleitung angeboten.

Eine Besonderheit soll nicht unerwähnt bleiben: In Zuzenhausen trainieren die Jugendmannschaften der Akademie ab der U12 sowie die Profis in einer Halle in einem futuristisch anmutenden "Käfig", den es in Deutschland nur noch in Dortmund gibt. Dabei handelt es sich um einen sogenannten "Footbonauten" - einer modernen Ballmaschine, an der sich sogar schon TSG-Mäzen Dietmar Hopp versuchte. Durch intensives Training werden die Reaktionsfähigkeit und Treffsicherheit verbessert, die Präzision gesteigert, die Schnelligkeit im Kurz- sowie Direktpassspiel und die Beidfüßigkeit trainiert. Alle diese Dinge und noch vieles mehr wären sicherlich nicht ohne Zutun von Dietmar Hopp entstanden, der schon vor Jahren sagte: "Unsere Tradition ist die Zukunft."