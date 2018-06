Zuzenhausen. (red) Die TSG Hoffenheim und Zweitligist Union Berlin haben sich über einen Wechsel von Joshua Mees verständigt. Der 22 Jahre alte Offensivspieler war zuletzt an Jahn Regensburg ausgeliehen und erzielte sechs Tore in 22 Zweitliga-Einsätzen für die Oberpfälzer.

Für die U23 der TSG lief Mees insgesamt 36 Mal in der Regionalliga Südwest auf.

„Für mich ist der Wechsel zu Union ein weiterer Schritt nach vorne. Ich kenne die Liga jetzt ganz gut und weiß genau, was mich erwartet und auch, was von mir erwartet wird. Union ist ein außergewöhnlicher Klub, auf den ich mich sehr freue. Die Ambitionen des Vereins sind Ansporn und Verpflichtung zugleich: Ich will mich hier durchsetzen“, erklärt Joshua Mees seinen Wechsel zu Union.