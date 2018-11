Leverkusen (pami/nb) Das dritte Bundesligaspiel in Folge gewonnen, wieder vier Tore erzielt - zumindest im nationalen Wettbewerb kommt die TSG 1899 Hoffenheim immer besser in Tritt. Am Samstagmittag lieferte man gegen Bayer Leverkusen ein starkes Spiel ab und ging letztendlich mit einem 4:1 (2:1)-Sieg vom Feld. Zufriedene Stimmen sammelte unser Reporter vor Ort nach dem Spiel.

Julian Nagelsmann, Trainer 1899 Hoffenheim: "Wir haben ein außergewöhnlich schönes, rassiges Fußballspiel gesehen von beiden Mannschaften. Das war wieder einmal Werbung für die zuletzt oft kritisierte Bundesliga. Nach der Pause waren wir ein bisschen müde und haben uns entschlossen, tiefer zu verteidigen. Dann hat Oli (Baumann) eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt und uns vor dem Ausgleich bewahrt, sodass wir auf Konter spielen konnten. Der absolute Wille, der absolute Charakter war heute zu spüren, das haben wir toll gemacht. Auch, wenn der Sieg sicherlich zu hoch ausgefallen ist, weil Leverkusen auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat."

Heiko Herrlich, Trainer Bayer Leverkusen: "Es war ärgerlich, dass wir durch einen Eckball in Rückstand geraten. Es war ein sehenswerter Treffer, der so aber nie hätte passieren dürfen. In der Halbzeit haben wir uns gesammelt und versucht, durch den Wechsel (Baumgartlinger für Sven Bender) mehr Schwung ins Spiel zu bringen. Dann haben wir vor dem 1:3 einen Ballverlust im Spielaufbau, diese Szene hat uns ein Stück weit das Genick gebrochen. Dann mussten wir noch mehr aufmachen, hatten gute Möglichkeiten, aber das Tor war heute wie vernagelt."

Oliver Baumann, 1899 Hoffenheim: "Das Ergebnis ist vielleicht überraschend, aber wir sind schon hierher gefahren, um zu gewinnen und um auch mehr Leidenschaft auf den Platz zu bringen über 90 Minuten. Hut ab vor denjenigen, die in letzter Zeit weniger gespielt haben, aber heute ein überragendes Spiel gemacht haben. Das ist nicht selbstverständlich und freut mich wirklich sehr. Da haben wir großen Charakter gezeigt. Der Sieg ist sehr wichtig für uns, dass wir dranbleiben können. Wir haben heute alles reingehauen und wunderschöne Tore geschossen - großes Lob an die Truppe, das war geil heute."

Vincenzo Grifo, 1899 Hoffenheim: "Ich fühle Erleichterung. Es hat einfach Spaß gemacht, mal wieder auf dem Platz stehen zu dürfen. Mit vier Toren darf man sagen, dass wir hier eine sehr gute Leistung gebracht haben. Dass ich gerne Elfmeter schieße, brauche ich keinem erzählen. Ich hab Jo (Joelinton), der den Elfmeter rausgeholt hat, gefragt, ob ich schießen darf - und er meinte: "Klar, nimm dir den Ball." Ich hab mich ziemlich sicher gefühlt und ihn reingemacht. Danach hatten wir dann mehr Räume, dass hat uns in die Karten gespielt. Jetzt freuen wir uns, gehen nach Hause, regenerieren - und sind einfach wieder voll im Soll."