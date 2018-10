Nürnberg. (nb/run) Die TSG Hoffenheim ist zurück in der Erfolgsspur. Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge feierte das Team von Trainer Julian Nagelsmann einen 3:1-Erfolg beim 1. FC Nürnberg. Mann des Tages war Reiss Nelson, der 1899 mit einem Doppelpack auf die Gewinnerstraße brachte. Durch den Sieg klettert Hoffenheim in der Tabelle mit nun zehn Punkten auf Rang acht.

Die TSG kam vor 35.000 Zuschauern nur schleppend ins Spiel. Das lag auch an der aggressiven Spielweise der Gastgeber, die mutig in die Zweikämpfe gingen. So einer führte in der 18. Minute dann auch zum Nürnberger 1:0. Nach einem langen Abschlag von Club-Keeper Christian Mathenia rempelte Kasim Adams Gegenspieler Virgil Misidjan um. Schiedsrichter Felix Zwayer entschied auf Elfmeter, den Hanno Behrens sicher verwandelte.

Ab diesem Zeitpunkt spielte nur noch die TSG. Vor allem Andrey Kramaric hatte vor der Pause dreimal (23., 25., 31.) den Ausgleich auf dem Fuß. Der Kroate scheiterte mit seinen sehenswerten Abschlüssen aber am starken Mathenia.

Nach dem Wechsel ging es dann rund. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem Nelson. Zunächst setzte der 18-Jährige eine Flanke von Pavel Kaderabek aus sieben Metern ins Nürnberger Netz (50.), kurze Zeit später verwertete der Engländer ein Zuspiel von Kerem Demirbay ebenso sehenswert (57.). Das Spiel war gedreht und zehn Minuten später auch entschieden. Adam Szalai köpfte eine Flanke von Kaderabek zum 3:1 ins Tor (67.).