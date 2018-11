Sinsheim. (jag) Rund eine Woche nach der 0:5-Niederlage der TSG Hoffenheim II in Saarbrücken hat sich die U23 des Bundesligisten mit einem 4:0 (0:0)-Sieg gegen Eintracht Stadtallendorf rehabilitiert. Im letzten Hinrundenspiel der Regionalliga Südwest sah es jedoch lange ganz und gar nicht nach einem Torfestival aus. "Es war über weite Strecken ein sehr zähes Spiel, weil wir nicht gut genug Fußball gespielt haben und nicht präzise genug waren", monierte TSG-Cheftrainer Marco Wildersin in seiner Analyse.

Rund eine Stunde lang blieben die Höhepunkte bei sommerhafter Witterung im Dietmar-Hopp-Stadion rar. Die TSG dominierte zwar das Geschehen, brachte sich aber zu selten in gute Abschlusspositionen. Ein Geniestreich von Christoph Baumgartner sorgte erst in der 59. Minute für die verdiente Führung: Der österreichische U21-Nationalspieler knallte den Ball kompromisslos aus 15 Metern genau ins Kreuzeck.

Danach bewies Wildersinn ein glückliches Händchen, denn seine Einwechselspieler Chinedu Ekene (67.) und Meris Skenderovic (86.) erzielten zwei weitere Treffer. Den sehenswerten Schlusspunkt setzte abermals Ekene, dem mit dem 4:0 nahezu eine Kopie des Baumgartner-Treffers zum 1:0 gelang (90.) "Am Ende haben beim Gegner die Kräfte nachgelassen", sagte Wildersinn, der sich über die Qualität seiner Bankspieler freute. "Es ist für einen Trainer natürlich schön, wenn er mit solch guten Spielern nachlegen kann."

Die Hinrunde schließt die U23 der TSG im gesicherten Mittelfeld auf Rang acht ab. Der Rückstand auf Spitzenreiter Waldhof Mannheim beträgt 13 Punkte, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze acht Zähler. In die Rückrunde startet die TSG noch in diesem Jahr: Bis zur Winterpause stehen noch die Partien gegen die beiden Topteams der Liga, den TSV Steinbach und Waldhof Mannheim, sowie das Heimspiel gegen die TSG Balingen an.

Hoffenheim: Stolz - Chana, Posch, Strompf - Szarka - Wähling, Rettig - Baumgartner, Politakis (57. Alberico) - Otto (68. Skenderovi?), Gösweiner (57. Ekene).

Stadtallendorf: Vincek - Gaudermann, Baltic, Vier, Schütze - Abdel-Ghani - Döringer (65. Vogt), Zildzevic - Solak - Nolte (39. Bunjaki), Celik.

Schiedsrichter: Knoll (Kleinottweiler) - Tore: 1:0 Baumgartner (59.), 2:0 Ekene (67.), 3:0 Skenderovi? (86.), 4:0 Ekene (90.) - Zuschauer: 200.