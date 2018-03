Zuzenhausen. (nb) Sandro Wagner will zu Bayern München wechseln. Die Gespräche zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem deutschen Rekordmeister laufen bereits. Dies bestätigte Julian Nagelsmann am Donnerstagvormittag. "Es ist richtig, dass Bayern München Sandro Wagner verpflichten will. Das wissen wir aber auch schon länger", sagte der TSG-Trainer.

Ob es schon im Winter zu einem Wechsel kommen könnte, ließ Nagelsmann offen. Man halte es wie bei jedem potenziellen Wechsel: "Wir werden erst etwas verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt." Nagelsmann hege keinen Groll aufgrund des Wechselwunschs, da die Gefühlslage des Spielers bekannt sei. "Er hat zwei Kinder, die in Unterhaching wohnen, Bayern München ist sein Jugendverein und er ist nicht mehr der Jüngste", sagte Nagelsmann über Wagner, der im November 30 Jahre alt wird.