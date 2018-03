Augsburg. (pami) Es war nur eine Randnotiz beim lang ersehnten Auswärtserfolg der TSG 1899 Hoffenheim in Augsburg. Das 2:0 gegen den Tabellennachbarn aus der Fuggerstadt war Julian Nagelsmanns 32. Sieg in einem Bundesligaspiel als Trainer der Kraichgauer. Damit zieht der 30-Jährige, der am Samstag mit einer grauen Variante seines oft zitierten "Bayern-Mantels" überraschte, in dieser Statistik mit Aufstiegstrainer Ralf Rangnick gleich, der für die gleiche Anzahl Siege allerdings ganze zwölf Spiele mehr benötigte.

Für Nagelsmann selbst ist die Einstellung des Rekords kaum der Rede wert. "Um den Rekord geht es mir jetzt weniger. Ich glaube, dass Ralf Rangnick hier Außergewöhnliches geleistet hat, da muss man nicht darum betteln, wer da mehr Erfolg hat," sagte er nach Spielende. Dennoch zeigt sich auch in dieser Statistik wieder einmal, was Nagelsmann in etwas mehr als zwei Jahren Hoffenheim geschaffen hat - und wieso sich mit dem FC Arsenal nun offenbar der nächste Spitzenverein mit seiner Personalie beschäftigt.

Hinter den beiden wohl erfolgreichsten Hoffenheimer Trainern folgt mit den drittmeisten Bundesligasiegen Markus Gisdol. rnz.de liefert Ihnen die gesamte Statistik:

1) Julian Nagelsmann (10.02.16 - heute)

73 Spiele/ 32 Siege-24 Unentschieden-17 Niederlagen/ Torverhältnis 125:99/ 1,64 Punkte

2) Ralf Rangnick (01.07.06 - 01.01.2011)

85 Spiele/ 32-26-27/ 139:113/ 1,44

3) Markus Gisdol (02.04.13 - 26.10.15)

85 Spiele/ 27-24-34/ 145:159/ 1,24

4) Markus Babbel (10.02.12 - 03.12.12)

29 Spiele/ 7-8-14/ 41:59/ 1,00

5) Holger Stanislawski (01.07.11 - 09.02.12)

20 Spiele/ 6-6-8/ 22:24/ 1,20

6) Marco Pezzaiuoli (02.01.11 - 30.06.11)

17 Spiele/ 5-3-9/ 18:28/ 1,06

7) Huub Stevens (26.10.15 - 10.02.16)

10 Spiele/ 1-5-4/ 6:11/ 0,80

8) Frank Kramer (04.12.12 - 17.12.12)

2 Spiele/ 0-0-2/ 1:5/ 0,00

