Homburg. (miwi) Am Sonntag zog es Marco Wildersinn in die Natur. Der Trainer der U23 der TSG Hoffenheim genoss den freien Tag und tat das mit angenehmen Gedanken, denn am Vortag hatte er mit seiner Mannschaft ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Hoffenheimer gewannen beim Tabellenführer FC Homburg 2:1 (0:1) und zeigten die bislang beste Saisonleistung. Durch den zweiten Sieg hintereinander arbeitete sich die TSG in der Regionalligatabelle ins Mittelfeld vor.

"Wir haben sehr stabil verteidigt und nur wenige Chancen der Homburger zugelassen", sagte Wildersinn zufrieden. Die Defensive, die durch die Profi-Leihgaben Justin Hoogma und Stefan Posch verstärkt wurde, war die Basis für den Erfolg beim Ligaprimus. Das junge Team trotzte dem frühen Rückstand durch einen verwandelten Foulelfmeter von Hahn (6.) und bot dem FCH bereits in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Duell. Drei Minuten vor der Pause profitierte die TSG von einer Unbeherrschtheit von Christopher Theisen, der nach Schiedsrichter-Beleidigung die Rote Karte sieht.

In personeller Überzahl machten die Hoffenheimer in der zweiten Halbzeit mächtig Druck und schafften in der 65. Minute den verdienten Ausgleich: Stefan Posch traf mit einem fulminanten Schuss aus knapp 25 Metern in den Torwinkel zum 1:1. Nur vier Minuten später ging die TSG in Führung, als der gerade erst eingewechselte Meris Skenderovic freigespielt wurde und den Ball ruhig zum 2:1 einschoss (69.).

"Danach mussten wir die Führung noch verteidigen, aber das haben die Jungs gut gelöst", sagte Wildersinn. Den Coach freut die positive Entwicklung, die seine Mannschaft gemacht hat. Er glaubt aber nicht, dass sie ohne Rückschläge weitergehen wird. "Wir haben zwei gute Partien abgeliefert, aber die schwache Leistung beim 2:5 in Offenbach ist auch erst zwei Wochen her", erklärte der Fußballlehrer. Dennoch: Die positiven Gedanken überwogen beim gestrigen Ausflug in die Natur.

FC Homburg: Salfeld - Telch (76. Giordano), Stegerer, Lienhard, Dulleck, Schmitt (60. Maek), Theisen, Eichmann, Steinherr (76. Rosinger), Hahn, Neubauer.

1899 Hoffenheim: Drljaca - Amade (67. Skenderovic), Posch, Strompf, Szarka (89. Hüttl), Hoogma, Bender, Ludwig, Wähling, Hack (75. Lässig), Gösweiner.

Schiedsrichter: Weickenmeier (Frankfurt/Main); Zuschauer: 2054 - Tore: 1:0 Hahn (6., FE), 1:1 Posch (65.), 1:2 Skenderovic (69.) - Rote Karten: Theisen (42.), Salfeld (90.).