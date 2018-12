Zuzenhausen. (jog) Dazu bedarf es keiner Drohnen-Spionage: Die TSG 1899 Hoffenheim wird am Sonntag (18 Uhr) zum Jahresabschluss gegen Mainz 05 "ohne drei Stammspieler" antreten. "Ich habe Jeoelinton, Kasim Adams und Andrej Kramaric schon in den Urlaub entlassen", sagte Cheftrainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz. Ansonsten kann Nagelsmann aus dem Vollen schöpfen, das bewährte Gespann in der Innenverteidigung, Kapitän Kevin Vogt und Benjamin Hübner, dürfte wieder gemeinsam starten - wie zuletzt beim 2:2 in Wolfsburg.

Der 17. Bundesliga-Spieltag steht für die Hoffenheimer unter dem Motto "Herz zeigen!" Im Vorfeld wurden benachteiligte Menschen in der Region eingeladen, um die Partie live zu erleben. Der sogenannte "warmHERZig-Aktionstag" soll am Sonntag ferner zu Spenden für bedürftige Kinder und Familien führen.

"Hoffe" erwartet bis dato 27.000 Besucher gegen die unbequemen Nullfünfer, die eine ähnliche Spielphilosophie wie 1899 pflegen. Nagelsmann wird definitiv "frische Kräfte" bringen. Denn beim 1:1 am Mittwochabend in Bremen war unübersehbar, dass einige Profis auf dem Zahnfleisch daherkommen.

Ach ja: Werder hat inzwischen den Einsatz einer Drohne zur Trainingsbeobachtung zugegeben. Nagelsmann dazu betont gelassen: "Mir geht es einzig und allein um den Sicherheitsaspekt. Machen tut‘s ohnehin jeder, ich bin da keinem böse." Für Werder Bremen ist das Auffliegen der Drohnen-Spionage freilich ein hochnotpeinlicher Vorgang.