Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Der Spielplan der Fußball-Bundesliga will es so, dass die vier deutschen Champions-League-Teilnehmer nach ihren ersten Königsklassen-Auftritten unter der Woche nun in der Bundesliga aufeinandertreffen. Bayern München muss auf Schalke ran. Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt am Samstag um 15.30 Uhr Borussia Dortmund. „Zwei sehr gute Mannschaften, die nicht umsonst in der Champions League starten“, freut sich TSG-Trainer Julian Nagelsmann auf die Partie in der Rhein-Neckar-Arena, die seit Wochen restlos ausverkauft ist.

Zumal die Erinnerungen an das jüngste Duell mit den Westfalen noch ganz frisch sind. „Wir freuen uns, dass es zeitnah nach dem letzten Duell am 12. Mai zur Wiederholung kommt – und wir hoffentlich einen ähnlich guten Ausgang haben“, so Nagelsmann. Damals siegte die TSG mit 3:1, zog in der Tabelle am BVB vorbei auf Rang drei und sicherte sich das Ticket für Europas Eliteliga.

In seiner Startelf werde es einige Veränderungen geben, kündigte Nagelsmann an. Aufgrund der kurzen Regenerationszeit nach dem Ukraine-Trip unter der Woche beginne man nun mit der Belastungssteuerung. Wer eine Chance von Anfang an bekommen wird, ließ er freilich offen.

Von den Langzeitverletzten werde niemand in den Kader zurückkehren, zusätzliche Ausfälle gebe es aber keine. Nagelsmann selbstbewusst: „Wir haben auf jeden Fall eine Idee, die es erlaubt zu gewinnen.“