Zuzenhausen. (pami) Mit Joelinton (Rapid Wien), Felipe Pires (Austria Wien) und Philipp Ochs (VfL Bochum) werden zum Vorbereitungsstart drei zuletzt verliehene Spieler wieder auf dem Trainingsplatz in Zuzenhausen stehen. Dies gab die TSG offiziell bekannt. Ob noch ein vierter Spieler von der Leihe zurückkehren wird, ist derzeit noch offen. Laut Verein verhandelt man derzeit mit Darmstadt 98 über einen Wechsel von Mittelfeldspieler Baris Atik, der bereits in der abgelaufenen Spielzeit für die Hessen spielte. Benedikt Gimber und Marvin Schwäbe haben die TSG nach Ablauf ihrer Leihe bereits in Richtung Jahn Regensburg und Bröndby IF verlassen.

Der 23-Jährige Atik kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 19 Pflichtspiele für die Hessen. Zuvor war er bereits an den 1. FC Kaiserslautern verliehen worden. Sein Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2019.