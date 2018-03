Heidelberg. (nb) Trauzimmer statt Trainingsplatz - schöner kann ein Bundesligatrainer die Länderspielpause nicht nutzen: Hoffenheims Julian Nagelsmann hat am Donnerstag standesamtlich seine langjährige Freundin Verena geheiratet. Die Trauung des Paares, das seit 2007 liiert ist, soll im idyllischen Garmisch-Partenkirchen stattgefunden haben.

Der Wintersportort liegt eine gute Autostunde entfernt von Nagelsmanns Geburtsort Landsberg am Lech. Auch seine jetzige Ehefrau kommt aus Bayern. Als der 30-Jährige vor einem Jahr zum DFB-Trainer des Jahres gewählt wurde, machte er ihr am Rande des Ehrungsabends eine Liebeserklärung: "Verena hält mir den Rücken frei, ich kann mich voll auf meinen Beruf konzentrieren und wir haben ein ganz entzückendes Kind, das sie überwiegend alleinerziehend groß kriegt. Davor kann ich nur den Hut ziehen."

Mit dem dreijährigen Sohn Maximilan wohnt das Ehepaar in Wiesenbach, baut derzeit aber gerade ein Haus in München, in das Mutter und Kind demnächst ziehen werden. An freien Tagen war Nagelsmann auch in der Vergangenheit immer wieder auf Heimatbesuch in Bayern, was mitunter für Schlagzeilen gesorgt hatte. Etwa als ein Foto auftauchte - zu einer Zeit, als Nagelsmann als künftiger Bayern-Trainer gehandelt wurde - auf dem er bei einem Spielplatzbesuch mit seinem Sohn in einer roten Jacke zu sehen ist.