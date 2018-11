1899 Hoffenheim ist an Hartem Ben Arfa von Olympique Marseille interessiert

Nachdem die Suche nach einem jungen deutschen Stürmer etwas ins Stocken geraten ist, schaut sich 1899 Hoffenheim nun in Frankreich um. Manager Ernst Tanner bestätigte nun das Interesse am 23-jährigen Franzosen Hartem Ben Arfa von Olympique Marseille: "Wenn wir ihn kriegen, wäre das für die Bundesliga eine Sensation!", so Tanner. Ben Arfa sei "ein Zauberer", "technisch extrem stark" und "sehr schnell", schwärmte der Manager. Der Offensiv-Spieler ist noch bis Sommer 2012 unter Vertrag, liegt aber angeblich im Streit mit dem Trainer von Olympique. Die Ablösesumme soll bei sieben Millionen Euro liegen.