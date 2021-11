Von Lukas Werthenbach

Rimbach. Ob der Ausflug mit den Kindern, das Ausprobieren eines neuen Kochrezepts oder der regelmäßige Sport: Diana Delic lässt ihre 270.000 Follower auf Instagram gerne an ihrem Alltag als vierfache Mutter und Ehefrau, als Unternehmerin und Fitness-Bloggerin teilhaben. Als "The Fit Mom" wurde sie seit 2013 auf Sozialen Medien immer bekannter, insbesondere für Zehntausende junge Mütter ist sie Inspiration und Motivation.

Ihren Lebensunterhalt verdient sie hauptsächlich mit ihrer Firma, über die sie eigene Online-Fitnessprogramme und Trainingsausrüstung vertreibt. Manchmal, zuletzt aber immer seltener, macht sie in ihren "Instagram-Stories" auch Werbung für verschiedene Marken, vom Tee bis zum Staubsaugerroboter – ebenso wie ihr Ehemann Sanel, der aber vor allem als Angestellter für Dianas Firma arbeitet. Als "Influencer" sehen sich beide indes eher nicht. RNZ-Zeitjung besuchte die Familie Delic im Odenwaldort Rimbach und sprach mit ihr über Privatsphäre, große Missverständnisse und "Kinder-Vermarktung".

Plötzlich wird die einjährige Liya zum heimlichen Star eines tausendfach geklickten Trainingsvideos: Zu verlockend sind die bunten Gummibänder, mit denen Mama da gerade hantiert, um nicht einfach mal mitten in der Kraftübung daran zu ziehen oder eines davon in den Mund zu nehmen. Jason (13) und Samil (8), die ältesten Söhne, halten sich dagegen meist bewusst raus aus Dianas Internetauftritten.

"Anfangs dachte ich, diese Videos wären einfach nur Spaß", erinnert sich Jason an seine jüngeren Jahre. Erst mit der Zeit habe er verstanden, dass dies ein Teil der Arbeit seiner Mutter ist. "Er war elf oder zwölf Jahre alt, als er angefangen hat mir zu sagen, dass er nicht so gerne in meinen Posts zu sehen ist", erzählt die 34-jährige Diana. "Das ist für mich natürlich in Ordnung", sagt sie, "ich mache da nichts gegen den Willen unserer Kinder". Auch Samil schreckt nicht davor zurück, seine Mutter zu bremsen: "Manchmal will ich halt einfach meine Ruhe haben."

Dabei ist keinerlei Ärger oder ähnliches zu spüren. Gerade die beiden Jungs sagen einfach ihre Meinung, Grund für Streit ist das nicht: So erziehen Sanel und Diana sie. Jason ist zwar nicht besonders gern auf den Internet-Kanälen seiner Mutter zu sehen – doch in Sachen Fitness, Disziplin und Gesundheit hat er sich schon einiges bei ihr abgeguckt.

Der 13-Jährige spielt in der Jugend des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt, sein großes Ziel: Fußballprofi. Viermal die Woche ist Training in Darmstadt angesagt, plus Spiele an den Wochenenden. Im Hause Delic steht der Flügelspieler und Bayern-Fan meist als erster auf; täglich notiert er sich neue Lebensziele, dann wird meditiert.

"Ich habe gemerkt, dass mir das guttut, dabei geht es mir auch um Dankbarkeit für die eigene Gesundheit", sagt er. Und wenn es ums Essen geht, gibt nicht etwa Diana als gelernte Ernährungsberaterin den Ton an. "Jason besteht auf gesundes Essen", erzählt sie: "Es kommt auch mal vor, dass ich sage, er kann sich einen Döner holen, und er antwortet: ,Ich will aber lieber Hühnchen mit Reis und Brokkoli...’" Früh habe Jason verstanden, dass man es nur mit gesunder Ernährung und Selbstdisziplin zum Leistungssportler schafft. "Manchmal müssen wir ihn sogar ein bisschen bremsen", so Diana.

Sollte es Jason zum Fußballstar schaffen, kann er dann auch in anderer Hinsicht auf Erfahrungen aus seiner Kindheit bauen: Immer wieder wird seine Mutter in der Öffentlichkeit erkannt. Wie es ist, von Fremden plötzlich nach einem gemeinsamen Selfie gefragt zu werden, bekommt er schon lange aus nächster Nähe mit. Genervt sei Diana von spontanen Fotoanfragen nie, sagt sie. Als unangenehm empfinde sie es aber, wenn man sie heimlich fotografiert.

Dass der Grat zwischen Privatsphäre und Internet-Prominenz schmal ist, spüren auch ihre als "Follower" bezeichneten Fans, die übrigens zu 98 Prozent weiblich sind. Neulich stellte eine Nutzerin per Instagram die Frage an Diana, was Sanel davon hält, wenn sie eigene Fotos im knappen Bikini postet. Ihre Antwort: "Ich bin Fitnesstrainerin von Beruf. Und zeige, was ich für Erfolge von zu Hause aus erreiche."

Etwa erotische Hintergedanken habe keiner ihrer Posts, es gehe stets um die Motivation für ihre Follower. So habe sie Sanel auch nie "um Erlaubnis" für solche Beiträge gefragt, jedoch: Mit ihrem Sohn Jason spreche sie durchaus vorher über solche Fotos, weil viele seiner Freunde ihrer Instagram-Seite folgen. "Und da habe ich auch eine Vorbildfunktion", sagt sie.

Insgesamt gilt Dianas Community, also die Gemeinschaft ihrer Follower, als außergewöhnlich freundlich und sozial. "Es heißt ja immer: ,Die Anzahl Deiner Hater zeigt Deinen Erfolg’", sagt sie und lacht, "aber dann habe ich wohl keinen Erfolg". Ein Blick in die geschlossene, nur für ihre registrierten Kundinnen zugängliche Facebook-Gruppe "The Fit Mom" mit über 6400 Mitgliedern belegt das: Gerade für "Facebook-Verhältnisse" geht es hier auffällig harmonisch zu. Statt Hass und Häme stehen gegenseitige Hilfsangebote, liebevolle Komplimente und Solidarität an der Tagesordnung.

Immer wieder ins Staunen über einige ihrer Follower gerät Diana aber auch aus einem anderen Grund: Offenbar entsteht bei mancher Nutzerin der Eindruck, als würde die 34-Jährige nahezu 100 Prozent ihres Familien- und Berufsalltags auf Instagram präsentieren. "Wenn Sanel mal länger nicht in einer Story zu sehen war, kommen zum Beispiel gleich Fragen, ob wir eine Ehekrise haben", berichtet sie. Auch wurde sie schon gefragt, ob es bei ihnen zu Hause denn nie Streit gebe – denn solche Szenen seien noch nie in ihren Posts zu sehen gewesen.

Im Gedächtnis geblieben ist Diana auch die dramatische, wenn auch lieb gemeinte Reaktion einiger Nutzer darauf, dass Familienhund Lily mehrere Tage in keinem Video zu sehen war. "Auf Facebook wurde dann eine öffentliche Suche nach unserem Hund gestartet, obwohl alles in Ordnung war", erzählt Diana amüsiert. So sei die Antwort auf all diese Fragen stets: "Ich zeige auf Instagram nur einen ganz, ganz kleinen Teil unseres Lebens."

Zunehmend kritisch sieht Diana den "Beruf Influencer". Aufgrund ihrer Reichweite erhalte sie inzwischen täglich gut 50 Angebote von Firmen, die ihre Produkte in Dianas Social Media-Posts beworben sehen wollen. "Ich mache aber zu 80 Prozent unbezahlte Werbung – und das allgemein nur für Dinge, die ich wirklich auch Familie und Freunden empfehlen würde", sagt sie. In der Branche werde man immer mehr ausgenutzt, ganz zu schweigen von den strengen Vorgaben der Firmen für einen Werbe-Post. "Das ist dann schnell nicht mehr authentisch", meint Diana.

Nach der Geburt ihrer Tochter Alina sei sie sogar unaufgefordert mit sogenannten "Geschenken" überhäuft worden: Zahlreiche Firmen wollten, dass sie Werbung für deren Produkte macht. Kleine Kinder im Internet wirkten nämlich wie ein "Click-Magnet", sagt Diana. Einige Unternehmen reagierten letztlich richtig verärgert und forderten teilweise Kosten für die "Geschenke" zurück, weil sie nicht für sie warb.

"Richtig schlimm" findet sie "Kinder-Vermarktung". So habe sie bereits von einem Hersteller für Babypflegeprodukte im Zuge einer "Kooperation" die Anweisung bekommen, die kleine Tochter beim Baden in der Wanne zu fotografieren und dies zu posten – für sie und Sanel ein Tabu. "Und Kinderkleidung, die ich zwar persönlich ganz toll finde, sollte ich der Kleinen für Fotos anziehen." Doch darauf gehe sie nicht ein – höchstens zeige sie "Unboxing-Videos", in denen sie allein vor der Kamera ein Paket mit Kleidungsstücken auspackt und diese präsentiert.

"Obwohl ich mit Abstand die meisten Angebote für Kinder-Werbung bekomme", fügt sie hinzu. Sie fürchtet dadurch aber einen "negativen Einfluss" auf die Kinder. Aus Erfahrung weiß sie: "Wenn ich mit Kindern Fotos für einen Post mache, dauert das fünfmal so lange wie ohne Kinder." Sanel ergänzt: "Und das ist auch nicht schön für die Kleinen." Auch das zeigt: Im Internet ist eben vieles nicht so, wie es scheint.