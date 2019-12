Von Michael Abschlag

Simon Schnetzer (40) ist Jugendforscher in Kempten.

Herr Schnetzer, warum interessieren sich Jugendliche für Influencer?

Influencer sind stilistisch Vorreiter. Man muss wissen, was bestimmte Leute tun, um mitreden zu können. Ein zweiter Aspekt ist, dass sie sich unglaublich nahbar anfühlen. Der Nachrichtensprecher im Fernsehen wirkt sehr weit weg. Die Instagrammer und Youtuber sind auf ihren Kanälen gefühlt jederzeit erreichbar. Denen kann ich persönlich schreiben, und auch wenn sie nicht immer antworten, geben sie doch manchmal einem Kommentar einen Like. Damit heben sich Influencer ab von traditionellen Medien. Und drittens haben viele das Gefühl: Das könnte ich auch sein.

Wie wird man denn Influencer?

Man muss es wollen, man wird das nicht zufällig. Dazu braucht man ein Thema, über das man spricht, und darüber wird man positiv wahrgenommen. Um als Influencer viele Follower zu bekommen, ist es wichtig, Kontinuität zu bieten. Das ist wie in der Musik: Wenn ich nur ein Lied gut finde, kaufe ich mir eine Single, wenn ich die Band generell gut finde, kaufe ich mir das Album. Bei Computerspielen wäre es der Unterschied zwischen einem Probeabo oder einem Kauf. Influencer arbeiten kontinuierlich, und sie konzentrieren sich auf ein Thema. Und diejenigen, die erfolgreich sind, arbeiten sehr professionell. Die Themenwahl geht ab einem gewissen Level auch nicht mehr nach Interesse, sondern ist eiskaltes Buisiness. Das ist dann kein Spaß mehr.

Welche Themen sind denn beliebt?

Die wichtigsten Themenbereiche sind Mode, Fitness und Beauty. Das sind die drei großen Bereiche.

Gibt es auch negative Aspekte?

Für die Influencer ist es die Belastung. Es gibt immer mehr Influencer, die Burnout haben, weil sie das Gefühl haben, ihren Followern so sehr verpflichtet zu sein, dass sie nicht mehr ausschalten können. Sie können sich nicht mehr eine Woche ausruhen und Urlaub machen, weil sie Angst haben, dass dann ihre Community wegbricht. Ein anderes Problem sind die Hater. Jeder, der es zum erfolgreichen Influencer gebracht hat, hat auf dem Weg dahin unglaublich viel Hass erlebt. Da braucht man ein dickes Fell.

Und auf der Seite der Jugendlichen?

Da nehmen Depressionen und Angst zu. Das liegt nicht nur an den Super-Influencern, sondern an den Social-Media-Kanälen allgemein. Das Problem ist, dass alle Freunde, die man ja auch im realen Leben kennt, immer nur die tollsten Dinge posten, und wir deshalb das Gefühl haben: Mein Leben ist nicht gut. Kein Freund reist ständig nach Australien oder Südafrika, aber wenn immer ein Freund gerade etwas Tolles macht, entsteht natürlich das Gefühl, dass alle jeden Tag etwas besseres machen und keiner gerade den Mist macht, den ich machen muss.

Wird das Phänomen Influencer bleiben, oder verschwindet das wieder?

Schauen wir mal zurück in die Vergangenheit: Über Jahrzehnte war die Bravo ein krasses Influencer-Medium. Sie und andere Zeitschriften haben die Stars gemacht. Irgendwann wurde sie abgelöst von Neon und dann von den Influencern auf den Social-Media-Kanälen. Heute muss die Bravo, um relevant zu bleiben, schauen, was im Internet los ist. Dort werden die Stars gemacht. Dieses Phänomen, dass nicht mehr eine Redaktion im Fernsehen oder bei einer Zeitschrift entscheidet, was ein Trend wird, ist ein neues Phänomen. Diese Entwicklung wird sich nicht mehr umkehren. Aber die Frage ist, wie sehr Jugendliche Influencern glauben. Da braucht es mehr Bewusstsein, dass vieles manipuliert ist und man sich davon nicht zu sehr beeinflussen lassen sollte. Dazu brauchen wir auch mehr mediale Bildung an den Schulen.