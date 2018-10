Von Celine Eßlinger

Heidelberg. Für diejenigen, die bilingual aufgewachsen sind, spielen Fachbegriffe rund um ihre Sprachkompetenzen wohl eher selten eine Rolle. Für Prof. Dr. Beatrix Busse, Professorin für Englische Sprachwissenschaft an der Universität Heidelberg, gehören sie zum Alltag.

Die Sprachwissenschaftlerin forscht und lehrt im Bereich des Englischen und kennt sich bestens aus, wenn es um aktuelle linguistische Entwicklungen geht. Neben den persönlichen Erfahrungen mit Bilingualität hat sich ZeitJung! auch für eine Expertenmeinung interessiert und im Gespräch mit Prof. Busse nicht nur bilinguale, sondern auch frühkindliche Spracherziehung und den Begriff der Muttersprache angesprochen.

Beatrix Busse. Foto: privat

Zunächst starten wir mit einer etwas persönlicheren Frage: Haben Sie in Ihrer Kindheit selbst Erfahrungen mit Bilingualität gemacht?

Bilingual aufgewachsen bin ich nicht. Nur mit einem deutschen Dialekt – Plattdeutsch, um genau zu sein, was auch als Sprache angesehen wird. Die Bewahrung von Dialekten wird ja immer wichtiger und gibt ihnen somit einen hohen Stellenwert. Außerdem hatte ich als Kind viel Kontakt mit dem Niederländischen, da ich nahe der niederländischen Grenze aufgewachsen bin. Andere Fremdsprachen lernte ich dann auf dem ganz normalen Weg in der Schule.

Würden Sie als Sprachwissenschaftlerin Bilingualität empfehlen? Sehen Sie hierbei auch Schwierigkeiten?

Ich sehe Bilingualität als eine unglaubliche Chance. Viele meiner Freunde haben ihre Kinder mindestens zwei-, eine Freundin sogar dreisprachig aufwachsen lassen, da sie durch ihre Jobs global stark vernetzt sind. Studien zeigen zwar, dass Bilingualität zur Herausforderung beim Schrifterwerb werden kann, aber bekanntlich gewinnen mündliche Ausdrucksformen gegenüber dem Geschriebenen immer mehr Überhand. Das zeigen vor allem die sozialen Medien. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich Definitionen, wie die Bilingualität, nach und nach auflösen werden und je nach Kontext verschiedene Sprachen zum Einsatz kommen.

Können auch Eltern, die keine Muttersprachler einer Fremdsprache sind, ihre Kinder bilingual erziehen?

Bei vielen meiner Freunde hat es super funktioniert. Trotzdem ist das eine persönliche Entscheidung, die situationsabhängig getroffen werden sollte. In Städten wie Heidelberg mit einer sehr ambitionierten Bildungsschicht gehört bilinguale Erziehung oft dazu: Sprachkompetenz und Bildung sind heute Kapital. Außerdem hängt bei einer solchen Erziehung auch viel vom persönlichen Sprachtalent des Kindes ab.

Kann bei der bilingualen Erziehung überhaupt von zwei Muttersprachen gesprochen werden oder sollte zwischen Mutter- und Zweitsprache unterschieden werden?

Eine gute Lösung wäre es allenfalls, beide Sprachen als Muttersprachen anzuerkennen. Denn wer kann schon nachweisen, welche der Sprachen zuerst da war? Solchen Fragen sind heute aber immer weniger Thema; sie sind Teil älterer Ansätze. Durch Migration und neue Kommunikationsmöglichkeiten verändert sich die Auffassung von Sprache. Wie man selbst oft im Urlaub bemerkt: Der Hauptaspekt ist die Verständigung. Normative Haltungen sind hier fehl am Platz; es geht darum, Prozesse zu verstehen. In der Forschung spielt deshalb aktuell der Begriff des „Translanguaging“ – also des Gebrauchs von verschiedenen Sprachen zum Beispiel in einer Aussage – anstelle des „Codeswitchings“ eine zentrale Rolle. Die Sprache ergibt sich aus dem Kontext. Wir wollen wissen, was bei Bilingualität im Gehirn passiert und wie sich die Sprachen gegenseitig beeinflussen.

Die (bilinguale) Erziehung findet ja nicht nur Zuhause, sondern auch in Kindergärten und Schulen statt. Können bilinguale Schulen einen wichtigen Teil bezüglich der Sprachentwicklung leisten?

Ja! Bereits einzelne bilinguale Zweige, die beispielsweise den naturwissenschaftlichen Unterricht betreffen, tragen viel zur Sprachförderung bei. Da wir uns immer noch im deutschsprachigen Raum befinden, sollte das Deutsche aber nicht außer Acht gelassen werden und höchste Priorität genießen. Der Erhalt von Sprachen als kulturelles Erbe im modernen Kontext ist uns Sprachwissenschaftlern ein großes Anliegen. Sprachen müssen vor dem Aussterben geschützt werden. Dennoch ist Wandel durch Sprachkontakt ein natürlicher Prozess und kein neues Phänomen. Es ist die Geschwindigkeit dieses Wandels, die sich verändert: Sie nimmt permanent zu, was hauptsächlich auf neue Medien, die Globalisierung und Migration zurückzuführen ist.

Und wie geht bilinguale Erziehung Zuhause?

Natürlich gibt es da ganz verschiedene Formen und Ansätze. Das Konzept, das sich meist am besten bewährt, ist wohl auch das bekannteste: Jeder Elternteil spricht die ihm zugehörige Sprache. Wichtig ist hierbei, dass ein enges Verhältnis zu den Bezugspersonen herrscht.

Bei vielen Kindern mit Migrationshintergrund wird in der Familie meist nur in der Fremdsprache kommuniziert, da die Eltern die deutsche Sprache nur mangelhaft beherrschen. Kann in solchen Fällen alleine das deutsche Umfeld, beispielsweise im Kindergarten, die Sprache vermitteln?

Ein solcher Ansatz ist nicht ohne Schwierigkeiten. Der Input sollte von verschiedenen Seiten kommen. Außerdem sollten Erzieherinnen und Erzieher eine spezielle Ausbildung erhalten, was Deutsch als Zweitsprache angeht. Aber in diesem Bereich muss in Deutschland noch viel passieren. Investitionen würden sich auf alle Fälle lohnen, denn das Erlernen der Landessprache ist der erste Schritt in Richtung der Teilhabe an der Gesellschaft: das Deutsche muss vermittelt werden. Sprachkurse sind also essenziell.

Auch wenn Kinder nicht unbedingt bilingual erzogen werden, wird oft ein frühes Heranführen an Fremdsprachen in Betracht gezogen. Ist frühkindliche Spracherziehung wirklich empfehlenswert?

Die positiven Auswirkungen einer solchen Erziehung auf das spätere Sprachgefühl des Kindes sind eindeutig. Je früher man anfängt, desto besser! Kinder, die erst in der Schule mit Fremdsprachen konfrontiert werden, sind meist trotzdem nicht im Nachteil. Später anzufangen schadet also auch nicht. Zudem sollte darauf geachtet werden, die Überforderung des Kindes zu vermeiden. Was mir am Fremdsprachenunterricht generell nicht gefällt, sind die Lehrbücher. Diese kommen den aktuellen Entwicklungen einfach nicht hinterher und behandeln strikt Thema für Thema, anstatt Verbindungen herzustellen. Auch sollten Bereiche wie die Korpuslinguistik einbezogen werden. Diese würde es den Schülern ermöglichen, mit ihren eigenen sprachlichen Daten zu arbeiten, die sie im Prozess des Spracherwerbs erzeugen und die dann zur Analyse und zum besseren Verständnis elektronisch gesammelt werden.

Und wie kann Spracherziehung im Alltag umgesetzt werden? Haben Sie da ein paar Tipps und Tricks?

Spielerisches Lernen! Vor allem fremdsprachige Filme, Musik und Bücher wirken sich positiv auf die Sprachentwicklung aus. Da haben die Sprecher von eher seltenen Sprachen, wie die Skandinavier, den Luxus des Nichtübersetzens: Wenn es kaum Filme in der Muttersprache gibt, dann werden eben englische Filme geschaut. Davon profitiert vor allem die Aussprache in hohem Maße.