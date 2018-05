Der cholerische Diktator: Bei der Bundeswehr früh aussortiert (nur 1,63 Meter) und von seiner Frau seit Jahren gemobbt, herrscht der Diktator mit harter Hand über sein kleines Reich, das Klassenzimmer. Bewährte Sanktionen wie den Klassenbucheintrag hält er für ineffizient. Lieber mag er: Rohrstock-Hiebe auf den nackten Po und in die Ecke stellen. Da seine Methoden durch "rot-grünen Gesinnungsterror verboten wurden", wie er meint, bleibt ihm nichts anderes übrig, als seitenlange Strafarbeiten zu verhängen - und wie ein Oberstleutnant sinnfrei rumzuschreien.

Das zerstreute Rektor-Genie: Meistens sitzt er in seinem Rektorbüro, nur zum Latein- und Griechischunterricht kommt er heraus. Was er in seinem Zimmerchen treibt, weiß keiner. Wahrscheinlich philosophiert er über den Alltag und überlegt sich Allgemeinwissensfragen, die er den Schülern ab und zu stellen kann, um zu testen, ob der Standard der Schule noch immer auf höchstem Niveau ist. Bei Schulfeiern teilt er seine leuchtenden Erkenntnisse in langen - sehr, sehr langen - Ansprachen den Zuhörern mit.

Der geistig Pensionierte: Er ist 59, sieht aber aus wie 79. Die Schüler verstecken seine Lesebrille, bewerfen ihn mit Salamischeiben und rauchen im Unterricht - aber das ist ihm alles total egal. Während er mit leiser Resignation in der Stimme seinen Frontalunterricht durchzieht, träumt er sich weg in eine Welt ohne Schüler und Kollegen, ohne Schulstunden und Stress. Nur wenn er an die Frühpensionierung und seine Rhododendren zu Hause denkt, spürt er noch ein Lebenslicht in sich glimmen.

Der beste Kumpel: Er ist Sportlehrer und verteilt als Strafarbeit für mangelhafte Mannschaftsdienlichkeit gerne "einen Kasten Bier für alle". Jeder duzt ihn, weil er am liebsten selbst noch einmal 17 wäre. Am Anfang jeder Stunde wird gekickt, "weil Geräteturnen ein Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention ist". Über ihn kursieren legendäre Geschichten über Klassenfahrten, auf denen er voll war wie eine Strandhaubitze. Alle Schüler lieben ihn, weil man sich auf ihn verlassen kann.

Der konsequent Strenge: Er ist streng - aber keiner hasst ihn. Warum? Weil er eine klare Linie hat. Alle wissen, was bei ihm geht und was nicht. Im Unterricht schlafen? Geht, wenn man die Konsequenzen (mündlich Note 6) ertragen kann. Länger als fünf Sekunden mit dem Nachbarn flüstern? Geht nicht, Strafarbeit. Im Unterricht essen? Geht, wenn das Essen nicht riecht. Er steht auf Seiten der Schüler - solange sie ihm Respekt entgegenbringen. Und das tun sie. Sonst? Strafarbeit!

Der übertrieben Engagierte: Man schätzt seinen Fleiß, aber trotzdem geht er allen auf die Nerven. Seine eintausend Arbeitsblätter verstopfen sämtliche Ordner. Und keiner hat Lust auf seine neuen pädagogischen Ansätze, die er ständig an den Schülern ausprobiert. Nur die Gruppenarbeit ist herzlich willkommen, weil man da mit seinen Freunden ein wenig schwatzen und dabei hoffen kann, dass die anderen Gruppen produktiver sind.

Das ängstliche Mäuschen: Eigentlich eine traurige Gestalt, aber darauf nimmt niemand Rücksicht. Meist eine Referendarin, die als Lehrerin gänzlich ungeeignet ist, weil sie sich nicht durchsetzen kann. Mandarinenschalen und Papierkügelchen fliegen, die Hausaufgaben macht keiner und wer rausfliegt, freut sich. Denn längst werden Strichlisten geführt: Wer mehr Zeit vor der Tür verbringt als im Unterricht, hat gewonnen.

Der schrullige Hausmeister: Ja, eigentlich ist er kein Lehrer, aber trotzdem gehört er zum Schulbetrieb wie der Ketchup zu den Pommes. Er schleicht stets mit der Leiter auf dem Schulhof rum, repariert hier und da mal etwas. Sein Hausmeisterhäuschen ist ein Mysterium für alle Schüler - nur zum Kreideholen darf man einen Blick hinein werfen. Aber will man das wirklich?

Texte: ani & rie / Fotos: mjak (fotolia)