Von Sebastian Riemer

Dass Elias König in zehn Tagen in das bisher größte Abenteuer seines Lebens startet, hat er seinem Urgroßvater zu verdanken - den er nie kennengelernt hat. "Ich las in seinen Memoiren", erzählt der 16-Jährige Heidelberger. "Er schrieb dort über eine Begegnung mit Kurt Hahn und schwärmte sehr von ihm." Der Pädagoge Hahn gründete 1962 das erste United World College (UWC) in Wales (siehe Hintergrund). Elias googelte, war begeistert, bewarb sich - und wurde genommen. Am 1. September gehört er zum ersten Jahrgang des neu gegründeten UWC Robert Bosch College in Freiburg. "Eigentlich wollte ich ja unbedingt ins Ausland", lacht der ehemalige Schüler des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums, "aber in Freiburg zu den Pionieren zu gehören, darauf freue ich mich auch sehr".

Vorfreude - die ist auch Ludwig Wilke aus Speyer (16) und Ole Scheuermann aus Weinheim (17) deutlich anzumerken. Ole lebt ab September für zwei Jahre in einem Schloss im walisischen Städtchen Llantwit Major. Dort hat Kurt Hahn 1962 das erste UWC-Internat, das Atlantic College, gegründet. Und Ludwig hat den weitesten Weg der drei: Er wird das ebenfalls neu gegründete UWC-College im armenischen Dilidschan besuchen.

Alle drei schwärmen schon jetzt von der Atmosphäre an den Colleges. "Wir haben viel mit ehemaligen Schülern gesprochen", erzählt Elias. "Und viele sagen, dass das die besten zwei Jahre ihres Lebens waren." Besonders auf die Mitschüler aus aller Welt freut er sich. "Ich hatte jetzt schon Kontakt mit einem Iraker - und immer, wenn ich etwas im Fernsehen sehe, frage ich ihn über Facebook, was er dazu denkt." Ludwig ist mit einem Sudanesen in Kontakt, der in seiner Heimat als Christ verfolgt wird. "Er freut sich wahnsinnig darauf, in Armenien in die Kirche gehen zu dürfen", sagt Ludwig. "Und ein Mitschüler aus Palästina muss über den Libanon fliehen, um nach Armenien zu kommen."

Elias, Ludwig und Ole könnten stundenlang über die UWCs sprechen, obwohl sie noch kein einziges von ihnen gesehen haben. "Diesen einzigartigen Spirit habe ich schon beim Auswahlwochenende in Kassel bemerkt", erzählt Ole. "Da waren so viele interessante Menschen. Und auch die, die nicht genommen wurden, waren begeistert." In der UWC-Welt seien eben alle "offen, tolerant und sozial".

Ole, Elias und Ludwig sind drei der 45 Glücklichen, die genommen wurden - von ursprünglich 400 deutschen Bewerbern. Ole und Elias haben ein Teilstipendium. Unterstützung bekommen alle Schüler, bei denen die Eltern den Aufenthalt nicht finanzieren können - bis hin zum Vollstipendium.

Für die jungen Männer sollen die zwei Jahre am UWC nicht einfach ein Sprungbrett für eine tolle Karriere sein. "Ich mache das nicht für den Lebenslauf", sagt Ole, "sondern, um meinen Horizont zu erweitern." Elias und Ludwig nicken heftig. Die drei Jungs wissen, was sie wollen.