Von Roland Karle

Es kam, wie es Karlheinz Förster prognostiziert hatte. "Mexiko ist ein unbequemer Gegner, da geht es gleich voll zur Sache", sagte der 81-fache Nationalspieler aus Schwarzach im RNZ-Interview vor wenigen Tagen. Aber dass sich die DFB-Auswahl so schwer tun und das Auftaktspiel verlieren würde, damit hatte er nicht gerechnet. "Das war ein enttäuschender Auftritt unserer Mannschaft. Sie kam ganz ordentlich ins Spiel, aber nach der ersten Viertelstunde lief nur noch wenig zusammen", so Förster, der für die RNZ die deutschen Spiele analysiert.

Mexiko sah er nach der Führung sogar näher am zweiten Tor als Deutschland am Ausgleich. "In der zweiten Hälfte, vor allem nach der Einwechslung von Marco Reus, hat unser Team zwar mehr Druck gemacht, aber zu wenig spielerische Akzente gesetzt und sich viele Ballverluste erlaubt. Wenn der Gegner seine Konter besser zu Ende spielt, fällt die Niederlage noch höher aus." So bitter es klingt: "Mexiko war besser und hat verdient gewonnen."

Woran lag’s, dass der Weltmeister trotz einer Ballbesitzquote von fast 70 Prozent mit einer Pleite ins Turnier gestartet ist? Genau darauf hatte Förster im Vorfeld hingewiesen: Mehr Ballbesitz garantiert keine Siege. Erfolgreich werden jene Mannschaften sein, die weit vorne den Gegner attackieren, den Ball erobern und dann schnell in die Spitze spielen. Eine Einschätzung, die Förster gestern bestätigt sah. "Wir hatten zu selten Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte und wenn, wurde danach häufig quergepasst. Insgesamt war im Spiel nach vorne zu wenig Tempo drin."

Trotz der ernüchternden Niederlage ist der zweimalige Vize-Weltmeister (1982, 1986) weiter zuversichtlich. "Nach diesem Spiel gibt es nichts schönzureden. Aber ich bin sicher, dass der Bundestrainer intern die Schwächen deutlich offen legen wird und wir am Samstag gegen Schweden eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz sehen." Foto: Imago