Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Noch vor 20 Jahren hätte wohl niemand eine Wette auf den Erfolg der Serie "Game of Thrones" abgeschlossen. Doch die mittelalterlich angehauchte, gleichwohl fiktive Welt begeistert die Menschen, die ikonographische Verarbeitung der Realität fesselt die Zuschauer.

Der Mensch lässt sich eben gerne Geschichten erzählen, wobei man den Erfolg der Serie im Kontext einer wahren "Renaissance" des Mittelalters sehen muss. Denn auch Mittelaltermärkte locken die Massen, das "finstere" Zeitalter feiert fröhliche Urstände, und ganz sicherlich wird auch der bereits siebte Heidelberger Mittelaltertag ein Erfolg. "Der Mittelaltertag präsentiert zahlreiche Facetten der mittelalterlichen Geschichte", meint Jörg Peltzer, der den Eröffnungsvortrag zum Thema "Eine Krone, zwei Welten, drei Schlachten: 1066 und der Kampf um den englischen Thron" halten wird.

Mittelaltertag am 22. Juni

"Es geht um die Frage, warum nach dem Tod des angelsächsischen Königs Eduard des Bekenners im Jahr 1066 Herrscher in ganz Nordwesteuropa alles daran setzten, die englische Krone zu erobern", erklärt der Professor für Vergleichende Landesgeschichte in europäischer Perspektive. Er wundert sich selbst: "Warum riskierten diese Herrscher große Entscheidungsschlachten, warum riskierten sie den Kampf auf Leben und Tod, wenn doch solche Kämpfe ansonsten nach Möglichkeit eher vermieden wurden?" Aber auch der Frage nach den Lebenswelten dieser Männer wird er nachgehen - und wie ihre Kämpfe die politische Welt Nordwesteuropas veränderten.

Mit dem historischen Ankerpunkt "1066" greift die Heidelberger Wissenschaft ganz gezielt ein bekanntes Datum aus dem Zeitstrahl auf, allein der berühmte "Teppich von Bayeux", der die Eroberung Englands durch den Normannenherzog Wilhelm thematisiert und mit der Darstellung der Schlacht um Hastings endet, ist ein allgemein bekanntes Kulturgut.

Zudem besitzt das Thema wegen seiner Frage nach dem Verhältnis zwischen England und Europa eine gewisse Aktualität, um nicht zu sagen Brisanz. "Das Jahr 1066 ist nun mal ein verhältnismäßig populäres Thema - und eignet sich somit sehr gut für einen die Öffentlichkeit adressierenden Mittelaltertag", betont Jörg Peltzer. Er ist sich dabei sicher, dass die mediävistische Forschung in diesem Kontext gut zu präsentieren sein wird. "Wir wollen darüber mittelalterliche Lebens- und Denkweisen vermitteln, und das ist ja schließlich auch das Ziel des Mittelaltertags."

Der wiederum hat mit dröger Zahlenpaukerei, wie sie leider an Schulen noch immer anzutreffen ist, rein gar nichts zu tun. Denn: Geschichte darf Freude machen, Geschichte kann tatsächlich als ein Spaßfach betrachtet werden, ein interessantes zumal, wie die an Universitäten wie Heidelberg betriebene Mediävistik, also die Mittelalterforschung, beweist.

Denn ohne Begeisterung kann es keine erfolgreiche Wissenschaft geben, ist sich Nikolas Jaspert vom Historischen Seminar sicher. "Geschichte kann man nur dann wirklich erfolgreich betreiben, wenn man Freude am Thema hat. Das ist nicht bei allen Berufen so - als Historiker jedoch muss man, davon bin ich überzeugt, für Geschichte brennen." Dann käme auch der Spaß an der Arbeit von ganz alleine, fügt Privatdozent Dr. Tino Licht, der die Abteilung Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit am Historischen Seminar leitet, hinzu.

Im vergangenen Sommer hielt Licht noch den Eröffnungsvortrag zum Lorscher Skriptorium, im Jahr 2019 organisiert er den Mittelaltertag gemeinsam mit Jörg Peltzer, aber auch zahlreichen Helfern im Hintergrund.

Es ist eine gute Tradition, den ursprünglich vom Germanisten Ludger Lieb ins Leben gerufenen Tag reihum in wechselnde Hände zu legen, auf dass sich auch die unterschiedlichen Disziplinen zu präsentieren vermögen: In diesem Jahr wird ein Schwerpunkt auf der lateinischen Sprache liegen, doch nicht auf dem klassischen Latein, sondern dem "Mittellatein".

"Als Mittellateiner beschäftigt man sich mit der lateinischen Literatur aus der Zeit zwischen den Jahren 500 und 1500, auch wenn man diese Spanne zwischen Antike und Früher Neuzeit nicht allzu eng begrenzen darf", meint Licht. "Und auch die Beschäftigung selbst ist unglaublich vielseitig, es geht nicht nur um die Sprach- oder Literaturgeschichte, sondern auch um die Überlieferung. Immerhin ist Mittellatein die zentrale Sprache des europäischen Mittelalters: Ohne ihre Kenntnis bleibt uns ein ganzes Jahrtausend, und das war auf keinen Fall ein ‚finsteres‘, verschlossen."

In Heidelberg wird traditionell Wert auf das Lesen, Datieren und Edieren der mittelalterlichen lateinischen Zeugnisse gelegt: "Diese Kompetenz möchten wir an unsere Studierenden weitergeben, insbesondere in der Sprachausbildung und in der Vermittlung der Schriftgeschichte oder, wie wir gern sagen, in der Paläographie."

Dabei richtet sich das Angebot nicht nur an Mitglieder der Universität Heidelberg: "Wir öffnen es auch einmal im Jahr national sowie international mit dem Sommerkurs Paläographie". Am Mittelaltertag werden sich zudem mediävistische Disziplinen der Nachbaruniversitäten Mannheim und Karlsruhe sowie die Akademie der Wissenschaften, die Pädagogische Hochschule und die Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg präsentieren und "Einblicke in die Arbeitsweisen, Fragestellungen und Ergebnisse der Mittelalterforschung geben", fasst Kirsten Wallenwein, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Abteilung Mittellatein, die Planungen zusammen.

Informationen aus erster Hand

An der Ruperto Carola Mittellatein zu studieren, das ist erst seit kurzem wieder möglich, jedoch auf einem Niveau, das der ältesten Universität der Republik gerecht wird: "Wir haben in Heidelberg einen sehr anspruchsvollen Masterstudiengang, an dem viele mediävistische Disziplinen beteiligt sind. In diesem ‚Master Mittelalterstudien‘ hat man wunderbare Kombinationsmöglichkeiten", erklärt Tino Licht. "Germanistik und Geschichte, Romanistik und Historische Grundwissenschaften, Kunstgeschichte und Jüdische Studien, oder eines dieser Fächer in Kombination mit Mittellatein - das Fach offeriert viele Zugänge", über die man sich beim Mittelaltertag informieren kann, gerne auch direkt aus erster Hand.

"Selbstverständlich werden Studierende des Heidelberger Mittelaltermasters, des ‚HMM‘, nicht nur am Mittelaltertag da sein, sondern sich auch mit einer eigenen Veranstaltung zur Buchmalerei beteiligen." Ein vielfältiges Angebot an interaktiven Werkstätten zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten wird ergänzt durch Mitmachaktionen, Kinderprogramm und Vorträge, die das Mittelalter in seiner ganzen Vielfalt lebendig werden lassen.

Info: Das Programm, das am Samstag, 22. Juni, zwischen 14 und 20 Uhr in der Neuen Universität durchgeführt wird, richtet sich an alle Interessierten aus Universität, Stadt und Region.