KTS. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Phase zu unterstützen und ihrer Karriere Schwung zu verleihen, ist Ziel des Klaus Tschira Boost Funds und der Leadership Academy. Das gelingt über Weiterbildung und Austausch in der Leadership Academy, aber auch über Fördergelder für eigene Projekte beim Klaus Tschira Boost Fund. Bei beiden Initiativen kooperiert die Klaus Tschira Stiftung (KTS) mit der gemeinnützigen German Scholars Organization. Absolventinnen und Absolventen werden in die Alumniplattform "Alumnode" aufgenommen. Einer dieser jungen Menschen ist Florian I. Schmidt. Er sprach über Pläne, Träume und seinen Forscheralltag.

Hintergrund Florian I. Schmidt kommt aus Bonn und hat an der TU München Biochemie studiert. Früh begeisterte er sich für Viren und nutzte schon während seines Studiums die Gelegenheit, in verschiedenen Laboren in Deutschland, den USA und Großbritannien erste Forschungserfahrungen zu sammeln. Er schrieb seine Doktorarbeit an der ETH Zürich. Anschließend [+] Lesen Sie mehr Florian I. Schmidt kommt aus Bonn und hat an der TU München Biochemie studiert. Früh begeisterte er sich für Viren und nutzte schon während seines Studiums die Gelegenheit, in verschiedenen Laboren in Deutschland, den USA und Großbritannien erste Forschungserfahrungen zu sammeln. Er schrieb seine Doktorarbeit an der ETH Zürich. Anschließend führten ihn seine Forschungsinteressen als Postdoktorand ans MIT/Whitehead Institute in Boston, USA. Hier entwickelte er unter anderem Methoden weiter, um mit speziellen Antikörper-Fragmenten aus Alpakas und Lamas gezielt Proteine in ihrer Funktion zu stören oder diese in lebendigen Zellen sichtbar zu machen. Seit 2017 leitet Florian Schmidt eine Forschungsgruppe an der Universität Bonn und untersucht Entzündungsreaktionen und Abwehrmechanismen nach Virus-Infektionen.

Beschreiben Sie in maximal fünf Sätzen, wer Sie sind und was Sie antreibt.

Primär bin ich ein neugieriger Mensch, der versucht herauszufinden, wie die Natur um mich herum "funktioniert". Wir verstehen viele komplexe Prozesse selbst in einer einzelnen Zelle noch so wenig. Von einem guten Verständnis unseres Immunsystems sind wir sogar noch weiter entfernt. Es gibt also noch eine Menge spannender Dinge zu entdecken. Dafür brauchen wir gute Teamarbeit, technische Expertise, Logik, ein bisschen Mut und eine gute Portion Optimismus.

Wie könnte man einem Kind Ihr wichtigstes Forschungsergebnis beschreiben?

Wir hatten kürzlich eine tolle Teamarbeit, bei der wir gemeinsam mit über 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt Antikörperfragmente entwickelt haben, die den Erreger von Covid-19 ausschalten können. Hierfür haben wir ein Alpaka und ein Lama mit Teilen des Virus geimpft. Das Abwehrsystem der Tiere produzierte dann Stoffe, die das Virus bekämpfen können. Diese konnten wir im Labor herstellen und neu kombinieren. Damit haben wir ein mögliches Medikament entwickelt, das Viren unschädlich machen kann. Es funktioniert, indem es sich an die Viren heftet und dabei Strukturen des Virus kaputtmacht, die für die Infektion neuer Zellen und damit die Ausbreitung im Körper notwendig sind. Wir glauben, dass es Kranken, die nicht geimpft werden können, nach einer Infektion durch Einatmen in die Lunge verabreicht werden könnte.

Was haben Sie während der Corona-Pandemie über sich gelernt?

Dass persönliche Interaktionen mir sehr wichtig sind, obwohl ein bisschen Entschleunigung zu Beginn der Pandemie und mehr Zeit zu zweit mit meiner Freundin auch ein willkommener Nebeneffekt waren. Auch habe ich gemerkt, dass ich noch großen Spaß daran habe, selbst im Labor zu stehen.

Was haben Sie sich von der Teilnahme am Klaus Tschira Boost Fund beziehungsweise der Leadership Academy versprochen? Und was ist eingetreten?

Einerseits interessante Leute mit spannenden Berufen zu treffen und andererseits Erfahrungen für die "nicht-wissenschaftlichen" Herausforderungen meines neuen Jobs zu sammeln. Das heißt, die Koordination einer Gruppe und wie man ein funktionierendes Team bildet. Diese Entwicklung hat sich durch die Veranstaltungen des Klaus Tschira Boost Fund vertieft, und bei allen Gelegenheiten hat man interessante Menschen getroffen. Zudem hat uns der Klaus Tschira Boost Fund erlaubt, in der Forschung auch ein gewisses Risiko einzugehen und das Immunsystem in sogenannten "Organoiden", also Organ-ähnlichen Systemen, in unserem Fall künstlichen "Mini-Därmen", zu untersuchen.

Sie haben drei Wünsche frei an die Fee für Forschungsförderung. Welche?

Erstens: Pragmatische Förderung von unvorhergesehenen Situationen, für die es kein eigenes Forschungsformat braucht: zum Beispiel die Verlängerung von bestehenden Projekten, die gut laufen aber noch nicht abgeschlossen sind – auch wenn die Förderung ausläuft. Ein anderes Beispiel wäre die kurzfristige Einstellung eines Studierenden nach Abschluss der Masterarbeit, um ein Projekt in einer Übergangszeit noch abzuschließen. Dass Forschungsprojekte sich an einen engen Zeitplan halten, ist nicht immer realisierbar. Für neue Forschungsgelder muss in der Regel ein neues Projekt vorgeschlagen werden, für das man noch nie Geld bekommen hat. Auch wenn es manchmal eigentlich wichtiger ist, ein altes Projekt abzuschließen. In der Regel werden solche Projekte aber aus formellen Gründen für eine weitere Förderung ausgeschlossen. Wenn man andererseits ein Projekt schneller oder günstiger abschließt, ist es in der Regel nicht möglich, das Geld für den oben beschriebenen Fall "zurückzulegen". Zweitens: Ein-Jahres-Grants für Postdoktorate, in deren Rahmen ein förderbares Projekt entwickelt werden kann. Als Drittes würde ich der Forschungs-Förderungs-Fee ein Kompliment machen: Ich schätze es sehr hoch ein, dass in Deutschland Grundlagenforschung noch gut gefördert wird. Dies ist nicht selbstverständlich und ein hohes Gut.

Was erfüllt Ihr Herz jenseits der Arbeit?

Ein gutes Essen, gute Musik, eine angeregte Diskussion sein, oder auch mal auf ganz andere Gedanken zu kommen und mit meiner "Altherren-Mannschaft" Fußball zu spielen. Ich interessiere mich auch sehr für Geschichte und betreibe Familienforschung.