Von Rolf Kienle

Heidelberg. Wir kennen uns selbst nicht wirklich gut. "Unser Blick auf uns selbst ist verzerrt", sagt der Heidelberger Psychologe und Wissenschaftsredakteur Steve Ayan. Dieser Blick sei lückenhaft, uns fehle die nötige Distanz, behauptet er in seinem Buch "Ich und andere Irrtümer", das jetzt bei Klett-Cotta erschienen ist. "Wir machen uns nirgends so viel selbst vor wie auf dem Feld der Selbsterkenntnis", schreibt Steve Ayan.

Viel Mut macht das nicht. Dass unser Ich vor uns liegt wie ein offenes Buch, das ist ein weitverbreiteter Trugschluss, aber nur ein Teil der Wahrheit. Wesentlich wichtiger könnte sein, dass wir über unser Niveau denken. Wir halten uns für intelligenter, freundlicher, ehrlicher und moralischer als wir tatsächlich sind - wir überschätzen uns heftig.

"Gnothi seauton" - Erkenne Dich selbst. Das ist einer der populärsten Sätze der Philosophiegeschichte. Tief in sich hineinsehen und dabei sich selbst erkennen. Das klingt gut, ist aber nicht mehr als eine hübsche Metapher und hat ziemlich wenig mit der Wirklichkeit zu tun, sagen die Psychologen. Die subjektive Innenschau sei vernebelt und wir ahnen noch nicht einmal etwas davon.

Wer will schon hochmütig, knauserig oder rechthaberisch sein? Niemand. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir es auch nicht sind. Positives schreiben wir uns bereitwillig zu. Oft bleibt uns aber verborgen, wie wir tatsächlich auf andere wirken. Kein Wunder: Für unsere Mimik, Gestik und Körpersprache sind wir selbst ziemlich blind. Dabei wäre es doch schön, sich selbst zu kennen und zu optimieren, sowohl im Beruf als auch bei der Partnerwahl.

Wie bekomme ich heraus, wie ich wirklich bin? Ich könnte Freunde fragen, die offen und ehrlich zu mir sind. Besser nicht Familie oder Lebenspartner heranziehen, weil die befangen sein könnten. Forscher haben es da leichter. Sie vergleichen die Selbsteinschätzung der Probanden mit deren Verhalten. Und dann bitten sie Freunde oder Verwandte, den Probanden zu beurteilen, und erkunden mit speziellen Verfahren die unbewussten Neigungen, die einem selbst verschlossen bleiben. Aber Fremdurteile, offene Befragung und Charaktertests verraten noch nicht die ganze Wahrheit über einen Menschen, erst die Kombination macht es.

Ein Quantum Ignoranz sich selbst gegenüber sei gar nicht so verkehrt. Es hilft uns, das Leben zu meistern. Realismus sei da zwar nicht ganz unnütz, aber zweitrangig. Eine etwas zu rosige Vorstellung. Kompetent, integer oder beliebt zu sein, trage eher dazu bei, dass wir forsch und frei zu Werke gehen, schreibt Steve Ayan. Das Gleiche gilt auch umgekehrt: Wer sich für einen Versager hält und außerdem Herabsetzung und Missachtung erlebt hat, der sucht oft Misserfolge und die Bestätigung für die fatale Eigenwahrnehmung.

Wenn der Leser von "Ich und andere Irrtümer" einen Fahrplan zum Ich samt einer kleinen Charakterkunde erwartet, werde er möglicherweise enttäuscht. Der Psychologe Ayan begleitet den Leser vielmehr auf eine Reise durch die moderne Selbsterkenntnisforschung und ihre aufregenden Befunde. Unser Geist sei nicht dafür geschaffen, sich selbst zu erkennen, sondern lediglich, um zu funktionieren. Aber wir verfügen durchaus über Mittel, uns kritisch und distanziert zu betrachten.

Zu wissen, wer man ist, so glauben wir, sei die beste Gewähr, für sich das Richtige zu tun. Mehr noch: Wer sich selbst genau kenne und sich von äußeren Zwängen und Täuschungen freimache, wer also selbstbestimmt und authentisch handele, der werde quasi unvermeidlich glücklich. Das klingt auf den ersten Blick nach einer gewissen Logik, wäre da nicht das Fehlen einer sicheren Methode, sich selbst zu erkennen. Es gibt sie nämlich nicht. In der Wissenschaft sind sämtliche Versuche von Persönlichkeitsforschern gescheitert, ein Schema für eine Beschreibung des Menschen zu verwenden. Steve Ayan sagt, es sei nur Psycho-Folklore dabei herausgekommen.

Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als uns selbst zu durchschauen - und haben einen Heidenrespekt davor, weil man nie genau weiß, was an unangenehmen Wahrheiten dabei herauskommt. Steve Ayan hat sich nicht aufgemacht, uns einen Ratgeber zu servieren. Es scheint keine Lösung zu geben. Aber das erwähnte Quantum Ignoranz sich selbst gegenüber erweist sich als überaus nützlich, sagt er. Das sollte uns fürs Erste genügen. Sein Buch ist beste Unterhaltung, die uns unser Ich denn doch ein Stück näherbringt.

Info: Steve Ayan stellt sein Buch am Mittwoch, 8. Mai, um 20 Uhr, bei einer Lesung im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) Heidelberg, Sofienstraße 12, vor. Steve Ayan: "Ich und andere Irrtümer", erschienen bei Klett-Cotta, Stuttgart, 2019, 303 Seiten, 17 Euro.