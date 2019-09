Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Shwetak N. Patel (37) ist zum ersten Mal beim Heidelberg Laureate Forum (HLF). Erst im Juni bekam der amerikanische Informatiker seine Eintrittskarte: Der mit 250.000 Dollar dotierte ACM Prize in Computing ist eine der fünf Auszeichnungen, deren Preisträger jedes Jahr zum HLF eingeladen werden. Patel wurde für seine "Beiträge zu kreativen Sensorsystemen für Nachhaltigkeit und Gesundheit" ausgezeichnet. Im Interview erklärt Patel, wie seine Erfindungen Menschen helfen, im Alter länger autonom zu leben - und wie viel Privatsphäre sie dafür abgeben müssen.

Herr Patel, viele denken bei "smarten Häusern" an das Licht, das man mit dem Smartphone ein- und ausschalten kann. Oder an die Maschine, die um Punkt sechs Uhr Kaffee brüht. Woran denken Sie?

An viel Nützlicheres! Letzte Woche haben weltweit 1,4 Millionen Menschen für mehr Maßnahmen gegen den globalen Klimawandel demonstriert. In den USA entstehen 50 Prozent des Energie- und Wasserverbrauchs in Privathäusern. Das von uns entwickelte "bewusste Haus" hilft, Energie zu sparen - es ist schon auf dem Markt.

Was kann das "bewusste Haus"?

Es misst anhand der spezifischen Geräusche, die jedes Gerät im elektronischen System eines Hauses hinterlässt, wie viel Strom es verbraucht. Analog funktioniert das beim Wasser. Das hilft Leuten, ihren Energie- und Wasserverbrauch ganz genau zu verfolgen. Dafür braucht es keine großen Eingriffe, das sind ganz kleine, erschwingliche Sensoren in den Wänden.

Die Bewohner müssen die Erkenntnis dann aber immer noch selbst umsetzen.

Ja. Aber wir wissen, dass exakte, ständig verfügbare Daten das Verhalten ändern. Sie sorgen auch dafür, dass in den Familien darüber geredet wird. Etwa, wenn plötzlich klar ist: Diese Zehn-Minuten-Warmdusche gerade hat 120 Liter Wasser und sechs Kilowattstunden Energie gekostet.

Ihr "bewusstes Haus" soll künftig aber auch ein Frühwarnsystem für Krankheiten werden.

Ja, ich glaube, dass die Gesundheitspflege immer mehr in die eigenen vier Wände umziehen wird. Heute gehen wir alle ein, zwei Jahre zu einem Check zum Arzt. Aber wenn unser Auto einen Ölwechsel braucht, meldet es uns das in Echtzeit. Das macht doch keinen Sinn.

Was tut das intelligente Haus konkret für die Gesundheit seiner Bewohner?

Es kann etwa - mit nur ein paar Sensoren an klug gewählten Orten - erkennen, wenn sich unsere Schlafrhythmen oder unsere Toilettenroutine verändert. Das gibt wertvolle Hinweise auf Krankheiten - bevor sie ausbrechen! Und auch lange, bevor wir es selbst merken würden. Gerade älteren Menschen können Sensoren und Monitoring-Systeme auch ermöglichen, dass sie möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden leben können.

Besteht nicht die Gefahr, dass das persönliche Gespräch zwischen Arzt und Patient, aber auch das Kümmern innerhalb der Familie dadurch immer mehr zurückgedrängt wird?

Natürlich ist das persönliche Gespräch weiter sehr wichtig. Wenn die Sensoren eine Krankheit vermuten, muss ja weiterhin der Arzt genauer untersuchen. Aber es ist bei uns in den USA nun einmal so, dass Kinder immer weiter weg von ihren Eltern leben. Ältere Leute sind häufig alleine. Und unsere Sensoren können bis zu einem gewissen Grad prüfen, ob es den Leuten gut geht. Wenn der Sensor dann etwa mitbekommt, dass jemand weniger rumläuft als sonst, ist es natürlich an den Verwandten, anzurufen und zu fragen, ob alles okay ist.

Das klingt alles fortschrittlich, erzeugt aber auch Ängste. Was entgegnen Sie Menschen, die eine Gesundheitsdiktatur fürchten - oder ganz allgemein um ihre Privatsphäre bangen?

Das ist ein extrem wichtiges Thema. Wir versuchen, wo es geht, ohne Kameras - und auch Mikrofone - auszukommen. Der Nutzer selbst bekommt die Kontrolle über die Daten. Ein Beispiel: Wir haben eine Smartphone-App entwickelt, die Husten im Schlaf aufzeichnet, und so Krankheiten wie etwa Asthma erkennen kann. Die App zeichnet aber keinen Ton auf und erhebt nur die Daten zum Husten, die sie dem Nutzer mitteilt. Eine Unterhaltung kann sie nicht rekonstruieren.

Dennoch besteht immer die Gefahr, dass solche sensiblen Daten in die falschen Hände geraten.

Das stimmt. Genau bei dieser App meldete sich eine Versicherungsgesellschaft, die unseren Algorithmus nutzen wollte, um Raucher am Husten zu erkennen. Wir haben natürlich nicht mit der Versicherung zusammengearbeitet. Und wir haben die App so weiterentwickelt, dass aus den Daten nicht mehr ersichtlich ist, ob jemand raucht oder nicht.

Sie haben zwei kleine Kinder. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten als Informatiker eigentlich auch als Vater?

Oh ja! Als unsere Ältere vor sechs Jahren auf die Welt kam, war es tiefster Winter und sie war oft dick eingepackt. Da war es mühsam, immer alle Schichten auszuziehen, um zu checken, ob die Windel voll ist. Also habe ich außen an der Windel einen Sensor angebracht. War sie voll, bekam ich eine SMS! Das war schon praktisch (lacht).

Was ist Ihre Vision unserer Welt in 50 Jahren?

Ich glaube, wir werden eine Menge Krankheiten komplett ausrotten - etwa die Grippe. Denn wenn wir sofort bei den ersten Anzeichen behandeln, können wir das Ausbrechen - und die Ansteckung anderer - verhindern. Wir werden Krankheiten in Zukunft viel proaktiver angehen, statt nur zu reagieren.