Von Sonja Wurtscheid

«Wir feierten unsere Hochzeit mit Champagner», sagt Suhail Ahmed. «Nach zwei Stunden rief meine Schwester an und schrie, ob ich verrückt geworden sei. Sie sagte: "Sie bringen es in den Nachrichten - dass du einen Mann geheiratet hast".» Suhail, 26 Jahre, wuschelige braune Haare, lange Wimpern, kommt von den Malediven. In dem Inselstaat südlich von Indien ist Homosexualität verboten. Bis zu acht Jahre kommt man dafür ins Gefängnis.