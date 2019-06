Berlin/Herne (dpa) - Noch bevor Elektro-Tretroller am 15. Juni bundesweit erlaubt werden, wird ein erster Anbieter einen Leihdienst im Ruhrgebiet starten. In Herne sollen mit einer Erlaubnis der Behörden ab morgen mehrere Dutzend E-Scooter auf die Straßen kommen, kündigte die deutsche Firma Flash an.

Sie gehört zu mehreren Anbietern, die nach dem 15. Juni eine Betriebserlaubnis für ihre Tretroller beantragen und schnell in deutschen Großstädten an den Start gehen wollen.

Flash ist bisher in 21 Städten in sieben Ländern aktiv und hat nach eigenen Angaben rund 30.000 E-Tretroller in der Fläche. Die erst Anfang des Jahres gestartete Firma will ihren Namen zum Markteintritt in Deutschland in Circ ändern. Unter den Anteilseignern ist die Versicherung Signal Iduna, die auch die Fahrten mit den Tretrollern versichert.