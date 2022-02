Weinheim. (mk) Der Weinheimer Logistikspezialist Transoflex sieht sich im Lkw-Bereich nach verschiedenen Tests elektrisch angetriebener Zustellfahrzeuge derzeit noch gezwungen, im Wesentlichen an modernen Dieselantrieben festzuhalten. "Denn als Spezialist für Transporte von sensiblen Gütern, vor allem Arzneimitteln, werden unsere Anforderungen an Reichweite, Nutzlast und Kühlfähigkeit derzeit von E-Fahrzeugen noch nicht erfüllt", sagte Unternehmenschef Wolfgang Albeck am Montag in Weinheim. Zwar teste man immer wieder neue Modelle, "aber bisher können wir diese maximal für ausgewählte, spezielle Touren einsetzen, ohne unser Leistungsversprechen zu gefährden."

Bei den Dienstwagen für die Beschäftigten sieht es aber anders aus: Hier will der Logistikspezialist seinen Mitarbeitern als Dienstwagen ab sofort nur noch Elektrofahrzeuge anbieten. Die neue Dienstwagenregelung sehe vor, dass alle Mitarbeiter, die ein neues Fahrzeug erhielten, eines von drei Modellen mit reinem E-Antrieb oder mit Hybridantrieb auswählen könnten, heißt es in einer Presseinformation vom Montag. "Für uns ist das ein weiterer Schritt hin zu unserem Ziel, spätestens 2045 im gesamten Unternehmen CO2-neutral zu arbeiten", so Albeck. Derzeit hat Transoflex eine Flotte von mehr als 200 Dienstfahrzeugen. Transoflex beschäftigt etwa 2000 Mitarbeiter um kam 2020 auf einen Umsatz von 515 Millionen Euro.