Walldorf. (dpa-lsw) Europas größter Softwarehersteller SAP und der Cloud-Vorstand Robert Enslin gehen getrennte Wege. Der US-Amerikaner "verlässt auf eigenen Wunsch SAP und übernimmt künftig neue Aufgaben außerhalb des Unternehmens", teilte die SAP SE am Freitagabend in Walldorf mit.

Though my tenure with #SAP has come to an end, my personal belief and public advocacy for SAP’s innovation and vision to help the world run better never will. Thank you Hasso Plattner, ⁦@BillRMcDermott⁩ & dear colleagues for 27 spectacular years. https://t.co/3M5jirw4YK