Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP erwägt angesichts der Corona-Krise, seine Hauptversammlung erstmals komplett online durchzuführen. "Wir prüfen derzeit die Optionen auf der Grundlage der von der Bundesregierung beschlossenen regulatorischen Änderungen, einschließlich der Genehmigung nur virtueller Hauptversammlungen", sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Walldorf. "Wir hoffen dadurch weiterhin, die Veranstaltung am 20. Mai abzuhalten." Aktionäre könnten dann online teilnehmen und/oder per Brief abstimmen. "Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Aktionäre hat oberste Priorität", so der Sprecher.

Die Hauptversammlung ist neben Vorstand und Aufsichtsrat das wichtigste Entscheidungsgremium einer Aktiengesellschaft. Die Treffen werden in der Regel gut besucht, im vergangenen Jahr kamen bei SAP rund 3500 Aktionäre. Sie stimmen dabei beispielsweise darüber ab, wie der Unternehmensgewinn verwendet werden soll. Solange darüber keine Entscheidung getroffen wird, erhalten Anleger keine Dividende.

Die SAP-Hauptversammlung sollte eigentlich in diesem Jahr wieder in der SAP Arena in Mannheim stattfinden. Mitte März hatte die Landesregierung Baden-Württemberg wegen der Corona-Pandemie aber eine Verordnung erlassen, nach der Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen bis zum 15. Juni nicht mehr zugelassen sind. Zahlreiche Unternehmen, darunter auch HeidelbergCement und die Ludwigshafener BASF, hatten deshalb in den vergangenen Tagen ihre Hauptversammlungen auf einen noch unbekannten Zeitpunkt verschoben – und damit auch die Dividendenzahlungen an ihre Aktionäre.

Auf Druck der Unternehmen hatte die Bundesregierung dann Anfang vergangener Woche die Präsenzpflicht bei den Aktionärstreffen aufgeweicht und die Möglichkeit von virtuellen beschlussfähigen Hauptversammlungen ohne Satzungsänderungen geschaffen – wenn die Bild- und Tonübertragung gewährleistet ist. Da angesichts Tausender Aktionäre dabei ein Beantworten von Fragen in Echtzeit kaum möglich sein dürfte, kann der Vorstand festlegen, dass die Fragen vorab eingereicht werden müssen. Gleichzeitig gibt der Gesetzgeber den Aktiengesellschaften für die Hauptversammlungen mehr Zeit: Sie müssen nun innerhalb des Geschäftsjahres stattfinden und nicht mehr innerhalb der ersten acht Monate des Geschäftsjahres.

Als erster Dax-Konzern hatte Bayer kürzlich angekündigt, die Hauptversammlung am 28. April online durchzuführen. Die MVV Energie in Mannheim wählte Mitte März eine Behelfslösung: Die Veranstaltung fand zwar im Rosengarten statt, die Aktionäre wurden vorab aber dringend gebeten, nicht zu erscheinen.

Die Begeisterung der Aktionäre für die virtuellen Treffen hält sich aber offenbar in Grenzen. Grundsätzlich sei es zwar verständlich, dass der Gesetzgeber angesichts der Corona-Pandemie aktiv werde und als zeitlich begrenzte Notlösung eine reine Online-Hauptversammlung ermögliche, sagt Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der DSW (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz). Für ihn komme die Gesetzgebung aber einer Beschneidung der Aktionärsrechte gleich, etwa durch die Einschränkung der Frage-Rechte. "Eine Blaupause für eine grundsätzliche Neugestaltung der Hauptversammlung ist das sicher nicht", so Tüngler. Er rät daher allen betroffenen Unternehmen eher zu einer Verschiebung der Aktionärstreffen. Nur wenn die Corona-Pandemie über den Sommer hinaus reichen sollte, wäre die Online-Hauptversammlung das Mittel der Wahl.