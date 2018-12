Von Barbara Klauß, Daniel Bernock und Thomas Veigel

Heidelberg. Es ist zwar nur eine kalendarische Zäsur, aber der der letzte Börsenhandelstag ist für viele Anleger ein wichtiger Stichtag. Die Fonds ziehen Bilanz - die wenigsten dürften beim Blick auf die in diesem Jahr erreichte Rendite zufrieden sein. Wir konzentrieren uns in diesem Rückblick auf die drei Dax-Unternehmen in der Metropolregion und auf das zweite, wichtige börsennotierte Unternehmen aus Heidelberg, die Heidelberger Druckmaschinen AG.

SAP: Von den Dax-Unternehmen der Region hat sich der Softwareriese SAP am besten gehalten. Trotz der Kurseinbußen der vergangenen Wochen rechnen Beobachter damit, dass es wieder aufwärts gehen wird. Und auch Vorstandschef Bill McDermott hat noch einmal sein Ziel bekräftigt, in den kommenden sieben Jahren die Marktkapitalisierung des größten europäischen Softwarehauses von derzeit rund 100 auf 300 Milliarden Euro zu verdreifachen.

Dies sei kein "Wunschdenken", sondern "simple Mathematik", sagte er kürzlich dem "Manager Magazin". Um sich gegen die US-Konkurrenz, vor allem gegen den großen Cloud-Konkurrenten Salesforce, zu wappnen, haben sich die Walldorfer in diesem Jahr zwei teure Übernahmen geleistet: für das US-Unternehmen Qualtrics legt SAP rund 8 Milliarden US-Dollar (rund 7 Milliarden Euro) auf den Tisch - in Euro gerechnet die teuerste Übernahme des Konzerns überhaupt. Der Preis wurde von Analysten als "recht sportlich" bewertet. Dementsprechend kam der Deal bei Anlegern nicht so gut an.

Bereits Anfang des Jahres hatte SAP 2,4 Milliarden Dollar für Callidus ausgegeben. Mit diesen Übernahmen hat McDermott die Schlagzahl im Kampf um das Cloudgeschäft (Programme, die über das Internet abgerufen und über ein Mietmodell bezahlt werden) noch einmal erhöht - und angekündigt, dass der Konzern künftig bei Umsatz und operativem Ergebnis prozentual zweistellig wachsen werde.

BASF: Als zyklischer Wert ist die BASF stark von der gesamtkonjunkturellen Lage abhängig. Droht eine Rezession, fliehen die Anleger gerne aus solchen Werten. Das hat auch die BASF dieses Jahr zu spüren bekommen. Der Handelskrieg zwischen China und den USA hat dem global agierenden Unternehmen genauso geschadet wie die derzeitige Schwäche der Automobilindustrie, die gemessen am Umsatz die wichtigste für das Unternehmen ist.

Hinzu kam im November eine für den Kapitalmarkt eher enttäuschende Strategie-Vorstellung des neuen BASF-Chefs Martin Brudermüller rund ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt. Beim operativen Ergebnis peilen die Ludwigshafener weniger Gewinn an als vom Markt erwartet. Die Dividende für die Aktionäre soll die nächsten Jahre allerdings zulegen. Bei dem derzeitig relativ niedrigen Kurs ergibt sich eine Dividendenrendite von aktuell rund fünf Prozent.

HeidelbergCement: Nach einem jahrelangen, stetigen Aufstieg seit der Finanzkrise 2009 ging es dieses Jahr für den Heidelberger Baustoffkonzern kräftig nach unten. Im Oktober musste das Unternehmen eine deftige Gewinnwarnung veröffentlichen - das kann der Kapitalmarkt gar nicht leiden. Es war die erste gekappte Prognose in der Vorstandszeit von Bernd Scheifele. Im Gespräch mit der RNZ erzählte der HeidelbergCement-Chef, dass ihn die Gewinnwarnung sehr stark beschäftigt habe. Ein groß angelegtes Sparprogramm folgte rasch, die Kosten sollen sinken und das Vertrauen an der Börse zurückgewonnen werden. "Wir setzen jetzt ein klares Signal ins Unternehmen und auch nach außen an den Kapitalmarkt: Wir haben verstanden und das passiert uns nicht noch einmal", sagte Scheifele im November. Die Dividende will das Unternehmen 2019 erhöhen.

Heidelberger Druckmaschinen: Als der Aktienkurs vor zwei Jahren über drei Euro stieg, wünschte Finanzvorstand Dirk Kaliebe der Armada von Leerverkäufern "viel Spaß". Den haben sie jetzt, und zwar großen. Alle sieben im Bundesanzeiger veröffentlichten Leerverkäufer mit einem Anteil von knapp zehn Prozent am Aktienkapital sind im Geld, wie man sagt. Sie würden also einen mehr oder weniger großen Gewinn einfahren, wenn sie die Aktien kaufen und an die Verleiher zurückgeben würden. Das tun sie aber nicht, die Leerverkaufsquote hat sich in letzter Zeit kaum verändert.

Die Analysten sind weiterhin der Meinung, dass Anleger Druckmaschinen-Aktien kaufen sollten, der Markt sieht das aber ganz anders. Der Kurs hat sich im Juni und im Oktober steil nach unten bewegt - jeweils nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Das Unternehmen macht derzeit keinen Gewinn. Immer weniger Anleger glauben deshalb dem Unternehmensmantra, dass man bald "liefern" werde. Der Spruch ist nämlich schon etwa fünf Jahre alt. Man kann die Geduld der Anleger auch überstrapazieren. Zur Freude der Leerverkäufer.