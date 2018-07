Von Daniel Bernock

Walldorf. Der Vorstand des Software-Konzern SAP strotzt vor Selbstbewusstsein. Bei der Bekanntgabe der Zahlen für das zweite Quartal sagte SAP-Chef Bill McDermott am Donnerstag, das Unternehmen spiele "in einer anderen Liga" als die Konkurrenz.

Finanz-Vorstand Luka Mucic betonte, dass SAP klar stärker wachse als der Markt. Und da sich der Vorstand sicher ist, dass dieser "Schwung" noch eine Weile anhalten wird, erhöhte der nach Börsenwert größte Konzern Deutschlands am Donnerstag die Wachstumsprognose für das laufende Jahr und für die Zielsetzungen 2020.

Mit der angehobenen Prognose signalisiere SAP, "dass wir in eine neue Wachstumsphase eingetreten sind", sagte der Amerikaner McDermott. Umsatz und Gewinn sollen dieses Jahr noch etwas stärker steigen als bisher prognostiziert, bis 2020 soll das Geschäft mit Cloud-Software stärker wachsen als erwartet.

Die wichtigsten Kennzahlen der SAP im zweiten Quartal 2018: Umsatz: 6 Mrd Euro (+4 Prozent) Cloud-Geschäft: 1,2 Mrd Euro (+30 Prozent) Lizenzgeschäft: 3,7 Mrd Euro (-2 Prozent) Service-Geschäft: 1 Mrd Euro (+3 Prozent) Gewinn: 720 Mio Euro (+8 Prozent) Mitarbeiter: 93.850.( +8 Prozent) davon in der Region: 14.800

Bei der viel beachteten operativen Marge konnte das Unternehmen von 27,2 Prozent auf 27,3 Prozent leicht zulegen, die Zahl wird von SAP um Einmaleffekte und andere Faktoren bereinigt. Die Kennziffer, die das Verhältnis von Gewinn zu Umsatz angibt, wird gerade von Finanzanalysten genau beobachtet.

Da das Unternehmen immer mehr Geschäfte mit Mietsoftware macht, war in der Vergangenheit vermutet worden, dass sich die Profitabilität dadurch verschlechtern könnte. Um im Cloud-Geschäft Fuß zu fassen sind erst einmal teure Investitionen etwa in Rechenzentren nötig.

Diese Zweifel hat das Unternehmen allerdings nun erneut ausräumen können. Die Marge sei bei SAP "deutlich höher" als bei anderen Firmen in der Branche, betonte Finanz-Chef Mucic. Er sei zuversichtlich, dass sich der Wert mit einem wachsenden Cloud-Geschäft weiter verbessern werde. McDermott sagte ebenfalls, dass er mit der Profitabilität des Konzerns sehr zufrieden sei.

Trotz der guten Zahlen im zweiten Quartal - Umsatz und Gewinn stiegen vor allem dank der guten Geschäfte mit Mietsoftware - war der Kapitalmarkt mit der Bilanz der Walldorfer nicht zufrieden. Die Aktie war mit einem Minus von mehr als drei Prozent am Donnerstag Schlusslicht im Dax.

Einen Rückgang gab es bei dem klassischen Geschäft, dem Verkauf von Software-Lizenzen. Dieser Bereich sank um neun Prozent - bereinigt um Währungseffekte und andere Faktoren hätte der Rückgang fünf Prozent betragen.

"Wir sind beim Lizenzgeschäft da wo wir sein wollen", hieß es gestern lediglich dazu vom Vorstand. Das Wachstum liege nun einmal im Geschäft mit Cloud-Software, da seien die Umsätze auch planbarer als im Geschäft mit Lizenzsoftware.

Klares Wachstum zeigt sich auch bei der Mitarbeiterzahl. Innerhalb eines Jahres erhöhte sich diese erneut kräftig um 6700 auf nun fast 94.000. In der Region arbeiten in der Zentrale in Walldorf und in St. Leon-Rot rund 14.800 Mitarbeiter.