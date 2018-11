Frankfurt. (AFP) Die Paketzusteller wappnen sich für die Sendungsflut zu Weihnachten. Wer möchte, dass seine Weihnachtsgeschenke pünktlich und heil ankommen, sollte einige Dinge beachten.

Damit die Geschenke an Heiligabend auch tatsächlich unterm Baum und nicht im Logistikzentrum liegen, sollten Verbraucher Pakete ohne Express-Option je nach Paketdienstleister bis zum 19. Dezember oder 20. Dezember 12 Uhr aufgeben - mit Express-Option auch noch am 21. Dezember. Wer in der Vorweihnachtszeit ganz sicher gehen möchte, sollte laut BIEK sein Paket möglichst frühzeitig (bis zum 15. Dezember) aufgeben oder eine Express-Option mit definiertem Zeitfenster wählen. Für den internationalen Versand von Paketen liegt der Stichtag je nach Zielland und Paketdienstleister zwischen dem 13. und 19. Dezember.

Damit zerbrechliche Inhalte heil ankommen, reicht laut BIEK ein Hinweis wie "Vorsicht zerbrechlich" nicht aus. Stattdessen sollten die Versender die Gegenstände in Luftkissen einwickeln und stabile Verpackungen verwenden. Bei gebrauchten Kartons sollten alle Aufkleber, schon vorhandene Barcodes und andere missverständliche Angaben entfernt werden und die Adressen des Empfängers und Versenders eindeutig sein.

Kleine Pakete schützt ein größerer Umkarton. Den Leerraum kann mit Zeitungspapier ausgestopft werden. Den Versandkarton nicht mit Geschenkpapier oder Schleifen schmücken, da sich diese in den automatischen Paketsortieranlagen verfangen können.

In der Regel versuchen die Zusteller mindestens einmal, das Paket an der Haustür abzuliefern. Ist der Empfänger nicht zuhause, darf der Paketbote die Sendung auch Nachbarn anvertrauen. Wer das nicht möchte, muss es dem Zustelldienst vorher schriftlich mitteilen. Ein Zettel an der Haustür reicht nicht aus. Verbraucher können den Zustellern auch erlauben, das Paket an einem vereinbarten Ort wie der Garage abzustellen. Das Haftungsrisiko für Beschädigung und Diebstahl geht dabei aber auf den Empfänger über. Wird das abgelegte Paket zum Beispiel aus dem Gartenhaus geklaut, zahlt der Paketdienst keinen Schadenersatz. Auch Transportschäden sind mit Abstellverträgen schwierig zu reklamieren, weil der Zeitpunkt der Beschädigung kaum nachweisbar ist.