Von Harald Berlinghof

Mannheim. Röchling steht in erster Linie für Kunststoffe mit hochspezifischen Eigenschaften. Sie halten hohe Temperaturen aus, sind geschmacksneutral oder verfügen über hohe Bruchfestigkeit. In erster Linie werden sie in der Autobranche verwendet, aber auch in anderen industriellen Bereichen. Der dritte Unternehmensbereich neben den technischen Kunststoffen für die Industrie und den Kunststoffen für den Automobilbau ist die Medizintechnik. Seit einigen Jahren gilt der noch kleine Medizintechnikbereich als bedeutendster strategischer Wachstumsbereich. Und das ganz besonders, seit Professor Hanns-Peter Knaebel Anfang des Jahres neuer Vorstandsvorsitzenden wurde. Der Heidelberger Mediziner kam vom Medizintechnik-Hersteller Aesculap AG. Einen Schritt in Richtung Wachstum des Medizintechnikbereiches hat Röchling vollzogen durch den Erwerb des US-Medizintechnik-Spezialisten Precision Medical Products, der 120 Mitarbeiter beschäftigt und etwa 35 Millionen Euro Umsatz in den Röchling-Konzern einbringt.

Insgesamt hat Röchling im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 1,84 Milliarden Euro erwirtschaftet, was einer Steigerung von 11,1 Prozent entspricht. Einen kleinen "erwarteten" Rückgang musste dagegen der Medizintechnikbereich verkraften (114,4 Millionen Euro, minus 2,5 Prozent). "Wir mussten in diesem Bereich einvernehmlich mit einem Kunden ein Geschäft beenden, weil es nicht profitabel war", gibt Knaebel eine Erklärung für den leichten Rückgang. Das Vorsteuerergebnis des Konzerns hat sich um 9,1 Millionen Euro auf rund 134,5 Millionen Euro verbessert.

Ölpreis macht Sorgen

Das Jahr 2018 sei nicht optimal angelaufen, man erwarte aber für das Gesamtjahr, den Wachstumskurs fortsetzen zu können. Immerhin ist die Umsatzsteigerung in 2017 bereits die achte in Folge. Als wenig bedrohlich sieht Knaebel die Ankündigung von Auto-Zöllen durch US-Präsident Trump. Man folge als Unternehmen den Kunden und produziere vor Ort. "Und die vor allem exportierten Oberklassen-Modelle deutscher Hersteller finden auch ihre Käufer, wenn Zölle auf den Preis dazu kommen", vermutet Knaebel. Mehr Sorge bereitet Knaebel die Entwicklung des Erdölpreises. "Rohstoff- und Energiekosten machen die Hälfte unserer Kosten aus. Wenn wir Kosten über Preise an unsere Kunden weiter geben müssen, machen wird das sehr transparent. Wir teilen uns dann die Belastungen", erläutert er.

Bei Röchling betont man, dass das Wachstum der letzten Jahre eine Folge zahlreicher Innovationen in allen drei Unternehmensbereiche war. Man habe im weltweiten Konzern rund 500 Mitarbeiter, die in Forschung und Entwicklung tätig sind. In der gesamten Region mit vier Standorten in Mannheim (Sitz der Holding), Worms, Brensbach/Odenwald und Ruppertsweiler/Pfalz beschäftigt Röchling rund 1200 Mitarbeiter.