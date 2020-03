Von Matthias Kros

Rhein-Neckar. Die regionale Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) stellt ihren Flugbetrieb bis zum 22. März ein. Das verkündete das Unternehmen auf ihrer Webseite.

Nähere Gründe dafür wurden zunächst nicht genannt. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, uns um die Fluggäste zu kümmern, deren Abflug unmittelbar bevorsteht", heißt es hier. Die RNA fliegt vom Mannheimer City Airport aus nach Berlin, Hamburg und Sylt. Genutzt wird das Angebot hauptsächlich von Geschäftsreisenden.

Bereits am Montag hatte es Spekulationen gegeben, dass wegen des Coronavirus der Flugbetrieb an sämtlichen Flughäfen in Baden-Württemberg gestoppt werde. Eine Bestätigung dafür gab es aber nicht.

Noch länger als bis zum 22. März dürften die Flüge nach Sylt abgesagt bleiben. Auf der Nordseeinsel werden bekanntlich bis mindestens zum 19. April keine Touristen mehr willkommen geheißen. Die RNA hatte eigentlich die Sylt-Flüge am 3. April nach der Winterpause wieder aufnehmen wolle.