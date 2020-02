Mannheim. (RNZ) Der Landmaschinenhersteller John Deere hat im ersten Quartal des laufendes Geschäftsjahres seinen Nettogewinn um vier Prozent gesteigert, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Demnach lag der Nettogewinn bei 517 Millionen US-Dollar.

Umsätze und Einnahmen ging jedoch um vier Prozent zurück auf 7631 Millionen US-Dollar. "Im Quartalsergebnis von John Deere zeigen sich erste Vorzeichen der Stabilisierung in der US-Landwirtschaft", erklärte der Vorstandschef von Deere & Company, John C. May laut Mitteilung. Die Prognosen für das Geschäftsjahr bleiben unverändert: 2020 erwartet das Unternehmen einen Nettogewinn von 2,7 bis 3,1 Milliarden US-Dollar.