Mannheim. (dbe) Der Markteinstieg der Phoenix-Gruppe in Serbien und Rumänien lässt den Umsatz des Mannheimer Unternehmens wachsen. Wie der Pharmahändler am Dienstag mitteilte, stieg die Gesamtleistung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (Februar bis April) um rund fünf Prozent auf fast acht Milliarden Euro. Gleichzeitig belasten "Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit Optimierungsprogrammen" den Gewinn vor Zinsen und Steuern. Dieser sank um neun Prozent auf 59 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr bleibt der Konzern optimistisch: "Wir erwarten Umsatzsteigerungen in nahezu allen Ländern, in denen wir vertreten sind", sagte Phoenix-Chef Oliver Windholz. Um die Marktposition in Europa weiter auszubauen, seien weitere Übernahmen denkbar. Mit der im Februar abgeschlossenen Übernahme der Apothekenkette "Goodwill Apoteka" ist Phoenix mit 300 Apotheken Marktführer in Serbien. Im April hat Phoenix in Rumänien den Pharmagroßhändler Farmexim und die Apothekenkette Help Net Farma übernommen.