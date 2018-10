Essen/Köln. (AFP/dpa) Der österreichische Immobilien-Investor und Karstadt-Eigentümer René Benko glaubt an die Zukunft von Kaufhäusern in Deutschland: "Wir sind vom Warenhaus als solchem zutiefst überzeugt", sagte Benko dem Handelsblatt. "Die Innenstädte haben eine goldene Zukunft, glauben Sie mir!" Karstadt und Kaufhof würden mit ihrer Fusion künftig "80 Prozent der städtischen Bevölkerung in unmittelbarer Nachbarschaft erreichen. Das kann sonst niemand, das ist einzigartig."

Möglichen Massenschließungen von Warenhäusern hat der Eigner der österreichischen Immobilienholding Signa eine Absage erteilt. "Natürlich müssen wir sanieren, aber wir werden wie bisher um jede Filiale kämpfen und versuchen, sie in die schwarzen Zahlen zu bringen", sagte Benko. Spekulationen, nach denen bis zu 5000 Jobs bedroht sein könnten, bezeichnete Benko als "unverantwortlich". Da das Bundeskartellamt die Fusion noch prüfen müsse, sei es derzeit noch viel zu früh für derartige Diskussionen.

Durch den Zusammenschluss der beiden Warenhausketten soll ein neuer Einzelhandels-Riese mit europaweit 243 Standorten und rund 32.000 Mitarbeitern entstehen. Zunächst war offen geblieben, ob im Zuge des Zusammengehens Filialschließungen geplant sind.

Offiziell ist von einer "Fusion unter Gleichen" die Rede. Doch wird die Signa-Holding von Karstadt-Eigentümer Benko die Mehrheit am neuen Unternehmen halten: Signa erhält 50,01 Prozent der Anteile, der kanadische Kaufhof-Eigner HBC 49,99 Prozent. An den Kaufhof-Immobilien, die viele Milliarden wert sind, wird Signa künftig mit 50 Prozent beteiligt sein. Kartellamtspräsident Andreas Mundt hatte bereits angekündigt, die Fusionspläne genau unter die Lupe zu nehmen.

Kaufhof und Karstadt macht seit Jahren der Siegeszug von Billiganbietern wie Primark und Online-Händlern wie Amazon oder Zalando zu schaffen, aber auch die Konkurrenz der großen Einkaufszentren. Besonders kritisch ist die Situation zurzeit bei Kaufhof. Die Kölner kämpfen auch nach der Übernahme durch HBC Ende 2015 mit Umsatzrückgängen und roten Zahlen.

Die Fusion ist laut Benko "die Rettung des Unternehmens" Kaufhof. Die Kette sei "in einem ähnlich besorgniserregenden Zustand wie 2014 Karstadt", sagte der 41-Jährige dem "Handelsblatt". Er habe "den Eindruck, dass bei Kaufhof fast exakt die gleichen Fehler gemacht wurden wie einst bei Karstadt, bevor Signa dort eingestiegen ist." Vermutlich habe HBC gedacht, alte Rezepte aus Amerika ließen sich eins zu eins auf Deutschland übertragen.