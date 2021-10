Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Gabriel Felbermayr ist Chef des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo.

Gerade auch beim EU-Gipfel – alles klagt über die hohen Energiepreise. Wie groß ist die Gefahr für die deutsche und die Weltwirtschaft dadurch?

Die ist schon erheblich. Die Sorge ist, dass der Aufschwung im Nachgang zur Corona-Krise dadurch signifikant abgebremst werden könnte. Schon jetzt führen die hohen Preise und die Verfügbarkeitsprobleme bei Energie zu einer geringeren Wertschöpfung, zu weniger Wirtschaftserholung, als wir sie sonst hätten. Die Bremswirkung ist sichtbar in der Weltwirtschaft. Das spürt auch die deutsche Wirtschaft, für die das eine weitere Behinderung neben anderen – wie den Lieferproblemen und dem Arbeitskräftemangel – darstellt.

Gabriel Felbermayr, Chef des Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, mahnt, den Ausbau erneuerbarer Energien schneller voranzutreiben. Foto: dpa

Handelt es sich bei den hohen Energiepreisen um ein vorübergehendes Phänomen oder ein strukturelles?

Es ist beides. Wir haben zum einen am Energiemarkt Zyklen. Es wirkt sich in den Preisen aus, dass der Aufschwung nach der Corona-Krise etwas schneller kam, als anfangs erwartet. Die Nachfrage nach Energie stieg deshalb kräftig an und trifft auf ein Angebot, das erst wieder ausgebaut werden muss.

Gleichzeitig ist es so, dass wir in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland, in eine Phase eintreten, in der höhere Verbraucherpreise für fossile Brennstoffe politisch gewollt sind. Das ist also strukturell und damit dauerhaft. Die Förderer von Öl und Gas müssen sich darauf einstellen, dass die Nachfrage nach ihren Energien auf Dauer sinken wird. Damit wird es weniger attraktiv, neue Lagerstätten zu erschließen – was die Preise für fossile Brennstoffe weiterhin relativ hoch halten wird. Die entscheidende Frage ist, ob wir es schaffen, den Ausbau von erneuerbaren Energien schneller voranzutreiben und die Nachfrage nach den fossilen schneller abzusenken, als die Öl- und Gasbarone ihre Investitionen in die Förderung zurückfahren werden.

Hinzu kommen die Belastungen bei zentralen Produktlieferungen und Transportkapazitäten. Kurzfrist- oder Langfristprobleme?

Probleme im internationalen Lieferverkehr gibt es schon länger, etwa bedingt durch mehr Bürokratie und andere Handelshemmnisse. In der Corona-Krise hat sich das noch verstärkt, etwa über Exportkontrollen. Dieser Negativtrend setzt sich nun fort. Insofern gibt es auch hier eine strukturelle Komponente.

Doch die aktuellen, vordergründigen Schwierigkeiten mit Lieferketten, die glaube ich sollten in absehbarer Zeit gelöst sein. So werden beispielsweise momentan mit Hochdruck neue Schiffe oder neue Container gebaut. Das wird für Entspannung sorgen. Ob das allerdings schon bis Frühjahr 2022, wie etwa die Autobranche hofft, die Lage entspannt, da bin ich skeptisch.

Folgt aus den Energiepreisen und den Lieferketten-Problemen nicht ein dauerhaft höherer Inflationsdruck?

Auf alle Fälle. Zwar gibt es in den aktuellen Inflationsraten ohne Frage temporäre Effekte. Dennoch muss man davon ausgehen, dass die Teuerung nicht zu Raten zurückkehrt, wie wir sie mal hatten mit zwischen einem halben und eineinhalb Prozent. Man wird im Jahresdurchschnitt regelmäßig über diesen niedrigen Werten liegen, näher bei zwei Prozent und immer wieder deutlich darüber. Das aber bedeutet, dass in einzelnen Sektoren, wie bei Heizenergie oder Lebensmitteln, die Preiserhöhung sehr viel höher ausfallen kann. Das trifft in höherem Maße Haushalte mit niedrigem Einkommen, die mehr konsumieren als Hochverdiener.

Wie stark ist durch Corona der Welthandel aus dem Tritt gekommen?

Zunächst ist der Handel mit Gütern zu Beginn der Krise stark aus dem Tritt geraten, dann aber, wie bei einem V, ebenso deutlich zurückgekommen. Seit einem halben Jahr allerdings tritt der Welthandel auf der Stelle, was zum Teil mit den Lieferkettenproblemen zu tun hat. Der rasche Wiederanstieg der Käufe von Produkten nach der Krise war insofern eher ein Strohfeuer ohne dauerhafte Wirkung. Damit zeichnet sich ab, dass wir erneut einschwenken in diese eher unguten Seitwärtsbewegung im Welthandel, die wir vor der Krise schon hatten, dass die Globalisierung nicht vorankommt. Und zusätzlich zieht dann noch nach unten, wenn die Transportkosten aufgrund von höheren Energiepreisen dauerhaft steigen.